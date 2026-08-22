Repubblica Futura: "Ciao Matteo!"

Repubblica Futura piange la scomparsa di Matteo Fiorini strappato ieri alla vita da un male incurabile. Matteo ha ricoperto i ruoli istituzionali più importanti della Repubblica: due volte Capitano Reggente, Segretario di Stato, consigliere in tre legislature. E’ stato una delle figure più importanti in Alleanza Popolare e in Alternativa Giovanile, poi fra i fondatori di Repubblica Futura in cui ha ricoperto il ruolo di coordinatore. Un movimento politico è prima di tutto una comunità di persone e la scomparsa di Matteo lascia in noi un senso di vuoto e tristezza difficilmente colmabili. Matteo prima di essere un politico era una persona intelligente, sensible, arguta, rispettosa, competente ed ha interpretato ogni ruolo istituzionale al meglio anche di fronte alla malattia incombente. Repubblica Futura è vicina alla figlia Alice, alla moglie Marina, ai genitori, al fratello Marco, ai familiari e alle tante persone che gli hanno voluto bene. Il suo percorso terreno è terminato ma Repubblica Futura intende non disperdere il forte ricordo che Matteo ci ha lasciato, fatto di rispetto verso le persone, le istituzioni, una dedizione non comune per la professione e la politica, una straordinaria resilienza di fronte alle avversità, l’attaccamento tenace alla famiglia e poi ancora gioia ed allegria contagiose rispetto al dono meraviglioso che è la vita. Matteo era ed è un sorriso bellissimo e coinvolgente: ci piace in questo momento di dolore ricordarlo così.



c.s. Repubblica Futura









