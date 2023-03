Repubblica Futura: confusione sulle bollette

AASS spara le bollette presunte con importi di svariate centinaia di euro. L’Autorita’ per l’energia rilancia: tariffe variabili dal primo aprile e in autunno doppia tariffa. Il Segretario di Stato con delega all’AASS continua a limitarsi a dire che “con i decreti ha messo al riparo la situazione". In tutto ciò la confusione sulle bollette continua sulla pelle dei cittadini. Ricordiamo un dettaglio che fa la differenza. Agli utenti arrivano fatture gas con importi superiori a più del 60% rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente - 2022 - a fronte di un prezzo di acquisto del gas che per AASS è bloccato a 47 centesimi di euro al metro cubo circa, per effetto del famoso contratto di copertura firmato l'anno scorso: ed a nessuno è stato spiegato, pubblicamente, il perché di questa differenza! Di fatto i cittadini stanno facendo da bancomat all'AASS, anche perché, in aggiunta, stanno pagando il gas sulla base di letture presunte (e molto alte) diverse da quelle reali: di fatto i sammarinesi stanno finanziando l’Azienda senza percepire interessi! Di fronte a questo, continuare a ripetere frasi ad effetto poi smentite dalla realtà, è avvilente. Per non parlare poi del prezzo dell'energia, che di certo non è stato "messo al riparo", contrariamente a quanto dice il governo: l'ultimo Decreto emanato in materia, oltre ad essere di dubbia applicazione, sconta di 3 centesimi solo alcune tipologie di utenze, penalizzando le famiglie numerose ed intervenendo per soli 3 mesi! Repubblica Futura nell'ultimo Consiglio ha proposto un emendamento con il quale chiedeva che per i primi 200kw di consumi mensili di tutte le utenze domestiche fosse applicato uno sconto al prezzo dell'energia del 25% per tutto l'anno 2023, mettendo quindi al riparo le famiglie da eventuali shock di mercato fino a dicembre. Emendamento bocciato da governo e maggioranza. E come se non bastasse al caos assoluto che già regna in questi giorni, oggi si aggiunge il Presidente dell'Autorità per l'energia (esiste ancora?) che butta altra benzina sul fuoco annunciando l'indicizzazione anche per il prezzo del gas e la possibilità di scelta per i cittadini tra tariffe fisse e variabili, senza però entrare nel merito su nulla (ma su questo torneremo prossimamente). L'AASS da fiore all'occhiello del paese si sta trasformando in una polveriera pronta ad esplodere da un momento all'altro. Il bilancio 2022 che deficit avrà? Le riserve finanziarie accumulate negli anni esistono ancora ? Repubblica Futura condivide le preoccupazioni dei tanti cittadini spaesati dalle diverse dichiarazioni e provvedimenti che non fanno altro che alimentare sconcerto ed incertezza. Serve chiarezza, trasparenza e sopratutto capire se l’Autorita’ per l’energia serve ancora, con un governo che modella le tariffe AASS a piacimento (anche per fare fronte alle lentezze decisionali dell'Autorità stessa, che si attiva a scoppio ritardato) Ci sono tutti gli elementi per un grande e totale caos. Se ne parlerà nella prossima legislatura e alla fine pagheranno sempre i cittadini.

Cs Repubblica Futura

