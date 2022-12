Repubblica Futura: convegno sul terzo settore

Nel pomeriggio di mercoledì 14 dicembre, Repubblica Futura ha organizzato un convegno sul Terzo Settore al quale hanno partecipato ospiti illustri - come il prof. Stefano Zamagni, docente di economia politica all’Università di Bologna - e i rappresentanti di alcune associazioni sammarinesi di volontariato. Il tema, quanto mai importante perché coinvolge l’attività di molti soggetti impegnati nei campi dell’associazionismo e del volontariato - dunque quella parte di paese che collabora con le istituzioni nel raggiungimento degli obiettivi dello stato sociale - è di stretta attualità in vista della nuova legge sull’associazionismo che dovrebbe iniziare a breve l’iter di approvazione. Repubblica Futura ha voluto dedicare un pomeriggio di studio e di confronto sul Terzo Settore per approfondire vari aspetti del nostro sistema di tutele sociali fondato sull’integrazione fra iniziative pubbliche e associazioni volontaristiche private che toccano la sanità, il socio-sanitario fino all’assistenza delle persone in condizioni di povertà. Di fronte a un complesso ed avanzato insieme di reti di protezione sociale, che il nostro Paese è in grado di assicurare, era necessario fare il punto dello stato dell’arte in vista della nuova iniziativa legislativa del governo. Anche perché, com’è ormai consuetudine della attuale maggioranza, la proposta di legge non sarà il risultato di alcun confronto con le associazioni sammarinesi, con chi il volontariato lo vive e lo pratica ogni giorno. Invece, una proposta calata dall’alto di cui sappiamo poco o nulla e in cui l’ascolto e la condivisione delle difficoltà e degli obiettivi non appartengono alle sensibilità di chi ci governa. Gli spunti che abbiamo colto durante i lavori saranno utilissimi in occasione del passaggio consiliare del nuovo progetto di legge, sul quale speriamo quanto meno di trovare nella maggioranza interlocutori aperti ai contributi dell’opposizione e di altri soggetti della società civile. Nel ringraziare gli ospiti che hanno arricchito il convegno e i numerosi presenti, assicuriamo l’attenzione di Repubblica Futura per le problematiche di carattere economico e sociale su cui l’attuale momento storico impone l’urgenza.

