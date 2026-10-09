Repubblica Futura: dall’Assemblea forti critiche al Governo su Giochi del Titano, sanità e settore finanziario

Repubblica Futura: dall’Assemblea forti critiche al Governo su Giochi del Titano, sanità e settore finanziario.

Giovedì 8 ottobre si è riunita l’Assemblea di Repubblica Futura presieduta da Mara Valentini. L’Assemblea ha fatto il punto sulle attività politiche ed istituzionali di Repubblica Futura e ha stabilito di organizzare nel 2027 una conferenza come momento di riflessione sugli aspetti più rilevanti dell’agenda del Paese, anche rispetto all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea e alla complessa fase congiunturale dell’economia internazionale. La conferenza permetterà di fare il punto sull’azione di opposizione condotta da Repubblica Futura e ragionare su possibili scenari politici rispetto alle difficoltà conclamate della maggioranza e alle prospettive progettuali da sviluppare. L’Assemblea ha espresso forti preoccupazioni sulla vicenda Giochi del Titano. Ci sono ipotesi di reato molto preoccupanti, con un’assoluta latitanza del Congresso di Stato ed in particolare del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti. L’Assemblea ha chiesto al gruppo consiliare un’azione ancora più incisiva affinché sia fatta trasparenza: ciò che è accaduto è grave e può avere ripercussioni pesanti sull’immagine della Repubblica. I partecipanti all’Assemblea hanno poi espresso forti critiche rispetto a quanto sta accadendo nel settore sanitario. Le voci di fuga di personale dall’ISS, insieme ai noti problemi che da tempo denunciamo e che rimangono sempre allo stato di enunciazione, sono allarmanti rispetto al quadro idilliaco dipinto dal governo e dai vertici dell’ISS. La posizione della direzione sanitaria sugli esami diagnostici mammografici è sconcertante dal punto di vista scientifico e medico e aberrante rispetto ai risparmi che si vogliono fare sulla pelle dei cittadini. Magari per incassare i premi previsti per il raggiungimento degli obiettivi da parte del Comitato Esecutivo. C’è poi il punto, critico, che riguarda un professionista - medico di punta dell’ISS - che dovrebbe tornare dopo un periodo di aspettativa, rispetto al quale pare si stiano innalzando bizantine barriere burocratiche che potrebbero pregiudicare lo stesso futuro del professionista all’interno del nostro ospedale. Barriere burocratiche costruite, come sempre, dall’intromissione di qualche politico impiccione. L’Assemblea ha terminato la riunione stigmatizzando la decisione del Congresso di Stato di mettere il bavaglio ai membri del Consiglio Grande e Generale sullo stato del settore finanziario, bavaglio imposto per decreto con la minaccia del ricorso all’articolo 377 del Codice Penale.



c.s. Repubblica Futura



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