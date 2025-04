Repubblica Futura esprime cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco

Repubblica Futura intende esprimere sentimenti di sincero cordoglio e partecipazione per la scomparsa di Papa Francesco, tornato oggi alla casa del Padre. Durante il suo pontificato, il Papa ha rappresentato, in un mondo dominato dall’individualismo, un sicuro e importante riferimento non solo per i cattolici. La vicinanza verso i più deboli e gli ultimi, lo sforzo per la pace, la tutela dell’ambiente, un approccio moderno alla comunicazione, hanno caratterizzato il suo pontificato e la sua figura - sempre presente, fisicamente e spiritualmente - è entrata nella vita di tutti noi. In una fase così complessa della storia contemporanea in cui i conflitti armati, le guerre commerciali, gli individualismi stanno devastando la comunità internazionale, Papa Francesco ha esercitato un ruolo che nessuno degli attuali leader politici mondiali ha saputo ricoprire. Non solo Vescovo di Roma e guida del popolo cattolico ma riferimento di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Repubblica Futura intende rendere omaggio e ricordare Papa Francesco in un momento di triste distacco e smarrimento per i tanti che hanno visto nella sua testimonianza uno spiraglio di luce e di speranza.

Comunicato stampa

Repubblica Futura



