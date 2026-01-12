Repubblica Futura: Faremo i passi opportuni

Repubblica Futura: Faremo i passi opportuni.

Repubblica Futura esprime sconcerto rispetto alla violenza e al tenore delle affermazioni del Segretario di Stato per il Territorio, Ambiente, Agricoltura, Protezione Civile e Rapporti con AASPL, Matteo Ciacci. Il nostro non è un attacco personale ma una mera denuncia, per il momento politica, relativa agli atteggiamenti aggressivi nei confronti di una donna, madre, membro del Consiglio Grande e Generale. Peraltro questo esecrabile episodio ci ha permesso di venire a conoscenza di altri casi ed altri malcapitati contro i quali il Segretario pro tempore Ciacci ha usato toni decisamente inaccettabili.

Il Segretario di Stato è una delle figure apicali delle nostre istituzioni e in un periodo in cui la politica sta riflettendo in una specifica commissione consiliare come modellare le istituzioni sammarinesi, l’atteggiamento tenuto da Matteo Ciacci verso Maria Katia Savoretti e la sua famiglia va censurato per la violenza verbale, lo spregio di ogni comune regola di buon senso e di educazione, ed è folle di fronte alle infinite, giustissime dichiarazioni sul rispetto delle donne e del loro ruolo nella società.

Se è accettabile che un membro di governo attacchi gratuitamente madre e figlio, pensiamo sia giunto il momento di compiere una seria riflessione rispetto alla quale ci piacerebbe sapere che opinione hanno le massime istituzioni del Paese e cosa ne pensa il partito a cui appartiene il Segretario di Stato Matteo Ciacci, guidato oltretutto da una donna.

Se non si riesce a tenere a freno la propria aggressività, se non si ha il minimo rispetto delle persone, dei cittadini, delle donne e dei membri del Consiglio Grande e Generale, Repubblica Futura ritiene che il ruolo di Segretario di Stato non sia compatibile per la gravità delle affermazioni, reiterate, aggravate ed ampliate attraverso i social, con aspetti che potenzialmente possono sconfinare anche in iniziative di natura penale per gli espliciti riferimenti, nei confronti di terzi, al consumo di sostanze stupefacenti.

Repubblica Futura, nonostante la cancellazione notturna dei post - segno che il Segretario di Stato Matteo Ciacci si era reso conto di essere completamente fuori controllo - sta valutando i passi più opportuni. “Repubblica Futura è vicina a Maria Katia Savoretti e alla sua famiglia” afferma il coordinatore di Repubblica Futura Marco Podeschi. “L’atteggiamento del Segretario di Stato Matteo Ciacci non è accettabile dal punto di vista politico, etico e personale. Il 2026 inizia molto male. Noi faremo i passi più opportuni perché quanto accaduto non può essere minimizzato né ricondotto alla dimensione caratteriale del soggetto. C’è un problema serio che la politica e le istituzioni devono affrontare per la credibilità verso i cittadini e il decoro che un membro del Congresso di Stato deve tenere”.



Comunicato stampa

Repubblica Futura



