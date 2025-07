Repubblica Futura: "Fermatevi!!"

“ll nostro è un bilancio in equilibrio, ma la sua solidità può e deve essere ulteriormente rafforzata - afferma il Segretario di Stato Marco Gatti - le modifiche alla Legge IGR sono un atto di responsabilità, un investimento nel futuro del Paese che ci consentirà di navigare con maggiore sicurezza le complessità globali”. Chissà se in queste considerazioni rientrano i 30.000 euro erogati al duo Altafini/Bollini per una consulenza di dodici mesi per “fare attività di scouting” in vista delle Olimpiadi 2028? Nonostante la delibera indichi “attività di scouting”, non ci è molto chiaro che cosa porterà allo sport sammarinese José João Altafini, nato a Piracicaba, Brasile, il 24 luglio 1938. Ciò che è certo è che il governo continua a spendere soldi in fantasiose quanto inutili consulenze, mentre si ripetono le emissioni di titoli di debito pubblico, molto presto fatte a mitraglietta, con regolamento del governo e con beni dello Stato in garanzia. Non è dato sapere cosa racconti il governo alle società di rating. La questione debito pubblico è gestita nella più assoluta riservatezza dal Segretario di Stato per le Finanze e si vocifera anche di delibere secretate con importi milionari. Ciò che sappiamo è che Marco Gatti ci metterà le mani in tasca e il consiglio che diamo ai cittadini - che allarmati ci stanno chiamando - e’ quello di andarci leggeri con le spese durante le ferie. A settembre, al ritorno a scuola, rischiamo di avere fra IGR, ICEE e magari le stesse scuole che potremmo trovare chiuse o trasferite, una bella doccia fredda. Altroché la norma sul calore sui luoghi di lavoro, il calore verrà il 10 o il 27 quando a fronte di una busta paga sempre uguale, Gatti, il navigatore in sicurezza, ci metterà le mani in tasca. Repubblica Futura torna a chiedere chiarezza e serietà. Non si può dire urbi et orbi che il bilancio dello Stato va bene, l’economia tira, aumentano le entrate e come conseguenza si aumenta la pressione fiscale. Non si può presentare un progetto di legge per rendere cronico, strutturale il debito pubblico gettando nella mischia anche i derivati, i beni dello Stato in garanzia. E’ logico ed etico pensare di aumentare le tasse ai sammarinesi e continuare a dare la residenza a persone che vengono a San Marino per pagare meno tasse? Oppure prevedere l’esenzione fiscale per i soggetti esteri che collaboreranno alle emissioni di debito pubblico? E’ normale - lo chiediamo alle persone serie presenti nel governo e nella maggioranza (se ci sono ancora) - evocare la responsabilità sulla riforma IGR e poi erogare decine di migliaia di euro a un ex calciatore, classe 1938, delegittimando, de facto, il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese? Capiamo che la sedia piace, ha tanti benefit e soprattutto permette di comandare, cosa molto gradita a qualche membro di governo, ma prima di intraprendere una via molto pericolosa chiediamo senso di responsabilità e rispetto del Paese e dei cittadini, che stanno già pagando trasferte, consulenze e cotillon e poi, come ricompensa, avranno l’aumento delle tasse in autunno. Se questo è l’investimento per il futuro del Paese, come lo definisce Gatti, rimaniamo senza parole! E se proprio Altafini va ricompensato, fermatevi a qualche onorificenza, il bilancio dello Stato ringrazierebbe e forse la riforma IGR resterebbe nel cassetto.

C.s. Repubblica Futura

