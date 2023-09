Repubblica Futura: "Futuro Giovane alla scuola di formazione politica"

Futuro Giovane, la componente giovanile di Repubblica Futura, ha partecipato alla Scuola di Formazione Politica per Under 35 "Meritare l'Europa", organizzata da Italia Viva presso Terrasini (PA), in Sicilia. La Scuola ha permesso a Davide Venturini, portavoce di Futuro Giovane, di incontrare ragazzi da tutta Italia ed Europa e confrontarsi in incontri e tavoli tematici con diversi senatori, deputati e sindaci italiani. "É bello vedere che in Italia e in Europa, la componente liberal-democratica é capace di riunire più di 500 ragazzi per discutere temi importanti come la valorizzazione della professione di insegnanti e professori, la lotta contro la criminalità organizzata, il problema della violenza sulle donne, il Green New Deal europeo, l'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro odierno e la situazione del Sistema Sanitario Nazionale italiano" afferma Davide Venturini. L'incontro è frutto della forte collaborazione tra Repubblica Futura, il Partito Democratico Europeo (di cui RF fa parte fin dalla sua fondazione, e che era rappresentato dal suo Presidente Sandro Gozi) e Renew Europe, all'interno della famiglia dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici Europei (ALDE) di cui RF è onorata di fare parte. Questo appuntamento rappresenta la conferma che ragazzi e ragazze sammarinesi che credono nella concretezza liberal-democratica possono trovare tramite Repubblica Futura importanti occasioni di crescita e formazione.

C.s. Repubblica Futura

membro dell’Associazione dei Liberali e Democratici Europei (ALDE)