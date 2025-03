Repubblica Futura: Governo e Maggioranza credono ancora nei Corpi Militari Volontari?

Dopo la ratifica del Decreto Delegato 13 Febbraio 2025 “Modalità per l’Assegnazione di guardie giurate in supporto al servizio di custodia e sorveglianza in carcere”, la domanda che in tanti, soprattutto tanti militi, si pongono è se il Governo e la Maggioranza credano ancora nei Corpi Militari Volontari o se li considerino dei banali elementi di corredo per parate e cerimonie in pompa magna che tanto piacciono a buona parte del mondo politico. Dopo aver assistito a partiti - dell’attuale maggioranza - che in campagna elettorale si sono sperticati per affermare un ruolo dignitoso e di maggior considerazione per i militari volontari, dobbiamo registrare le penose retromarce e i silenzi imbarazzati culminati con il voto favorevole a un decreto che a tutti gli effetti persevera nella direzione di un progressivo smantellamento delle prerogative e delle attività riservate ai Corpi Militari Volontari che per anni hanno svolto egregiamente, con competenza e grande spirito di servizio, il supporto alla Gendarmeria nella sorveglianza in carcere. Repubblica Futura, insieme a Motus Liberi, si è battuta affinché la serietà, la disponibilità ed anche la sammarinesità dei militari volontari fosse premiata facendo in modo che questo servizio rimanesse una loro prerogativa, Governo e Maggioranza hanno voluto diversamente ed hanno approvato una norma priva di una minima logica politica, che aumenterà a dismisura i costi e mortificherà la voglia di fare e di servire le Istituzioni dei militari volontari non aggiungendo nulla alla qualità del servizio. Oggi possiamo affermare, senza timore di smentita, che Governo e Maggioranza non hanno reso onore alle Istituzioni Militari della Repubblica ma hanno solo perseverato in una inconcepibile volontà di indebolirle.

Repubblica Futura