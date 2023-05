Repubblica Futura: I conti di AASS

La situazione del bilancio dell’Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici è ormai da mesi al centro di polemiche, per la gestione “allegra” delle tariffe e per i disservizi avvenuti a causa delle letture effettuate dalle poste.

È di questi giorni l’ennesima polemica legata alle tariffe gas con tanti cittadini che protestano via social per bollette elevate e per il fatto che nell’arco di 20 giorni l’Azienda ha recapitato bollette di acqua, gas, luce con famiglie che dovranno pagare conti a tre zeri.

Ma questo è ciò che passa il convento. Sullo stato dei conti AASS la maggioranza ha fatto scendere il silenzio. Finito il tempo in cui RETE ascoltava i sussurri dei corridoi dell’Azienda e sparava interpellanze a macchinetta.

Ma AASS edizione 2023 guida RETE con quale bilancio si presenterà alle prossime scadenze istituzionali? Assestamento, previsione, definitivo 2022?

Le numerose integrazioni di spesa al bilancio 2022 di cui abbiamo avuto solo notizia scorrendo le delibere del C.d.A. AASS che impatto hanno avuto sui conti dell’ente? Facciamo questa semplice domanda poiché da una semplice somma algebrica siamo arrivati a maggiori spese per oltre 100 milioni di euro rispetto al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Grande e Generale.

In più sempre leggendo le Delibere AASS e del governo abbiamo appreso che l'Azienda avrebbe contratto finanziamenti con le banche, cosa mai avvenuta nella storia quarantennale dell’AASS.

A questo punto, riteniamo opportuna una operazione verità sui conti AASS e a questo scopo domani sarà depositata da RF la seguente interpellanza:

I Consiglieri di Repubblica Futura interpellano il Governo per conoscere:

1 il saldo di tutti i conti correnti AASS, accesi in banche sammarinesi e estere al 22 maggio 2023;

2 l’importo delle entrate e uscite dal 1 gennaio 2022 al 1 maggio 2023 (con suddivisione mensile per tutti i servizi AASS);

3 le spese per acquisto energia sostenute nel 2022 e per lo smaltimento rifiuti;

4 a quanto ammontano gli oneri finanziari sostenuti da AASS per il periodo menzionato nel punto 2 per le operazioni di copertura delle forniture di energia e di interessi per eventuali finanziamenti;

5 l’importo esatto delle integrazioni di spesa all’esercizio finanziario 2022, suddivise per tipologia con descrizione;

6 i costi di gestione del C.d.A. AASS suddivisi per gettoni di presenza, rimborsi spese, spese ospitalità, spese viaggi, consulenze, spese telefoniche con specifica per le spese in favore del legale rappresentante;

7 quali sono le partecipazioni dell’Azienda a società terze, tipologia, valore e se membri del C.d.A. percepiscono emolumenti / rimborsi spese da queste società (si chiede copia analitica specificando in favore di chi sono stati erogati);

8 se membri del C.d.A. / Collegio Sindacale AASS hanno rapporti economici, di consulenza, lavoro con i soggetti con i quali AASS ha attivato finanziamenti o con società terze di proprietà degli stessi (si chiede elenco e se i membri del C.d.A. si sono astenuti da deliberazioni che avevano al centro questi soggetti).

Inoltre, in considerazione del momento particolare per le finanze pubbliche, si chiede di trasmettere entro il 31 luglio 2023 al Consiglio Grande e Generale un report analitico semestrale sull’andamento del bilancio AASS 2023.

Chiarire la condizione del bilancio AASS è un elemento strategico nella politica di gestione del bilancio dello Stato anche alla luce degli impegni assunti rispetto ai mercati internazionali.



Comunicato stampa

Repubblica Futura