Repubblica Futura: ieri la prima assemblea degli aderenti

Ieri sera si è tenuta la prima Assemblea degli aderenti di Repubblica Futura dopo l’Assemblea Congressuale del 11 e 12 aprile 2025. Il Presidente Mara Valentini ha introdotto i lavori e proceduto a norma di statuto a sottoporre all’Assemblea il bilancio 2024 che è stato approvato all’unanimità. E’ seguito un riferimento politico del Presidente del Gruppo Consiliare Nicola Renzi sul tema residenze fiscali domiciliate. Renzi ha sottolineato come “il governo grazie all’azione di RF ha bloccato un progetto pericoloso per la Repubblica e inconsistente dal punto di vista delle ricadute economiche e investimenti esteri.” L’Assemblea ha rilevato come sia privo di ogni logica un progetto economico per un immobile con 500 posti letto da costruirsi in un’area senza concessione edilizia. Matteo Casali, membro del Gruppo Consiliare, ha poi illustrato la posizione di RF sul progetto di legge “interventi straordinari per emergenza casa”. Casali ha ribadito come “l’obiettivo finale del governo è condivisibile rispetto a una situazione di emergenza. Non è condivisibile il metodo in cui il provvedimento è stato declinato nella norma, confusa, caotica e con forti rischi di non essere di vero aiuto a chi cerca una casa in affitto o da acquistare”. L’Assemblea ha espresso preoccupazione anche di fronte agli atteggiamenti contraddittori del governo. Da un lato favorisce le residenze a vario titolo che portano a una alterazione del mercato immobiliare, dall’altro interviene con soldi pubblici per dare un segnale, più di immagine che di sostanza.

Il Coordinatore Marco Podeschi ha presentato la nuova struttura organizzativa del movimento che seguirà questa articolazione:

1. Vice Coordinatore - Katia Savoretti

2. Vice Coordinatore - Patrizia Pellandra

3. Responsabile del Gruppo Giovanile - Davide Venturini

4. Direttore/Responsabile dell’organo di comunicazione/informazione interno - Ingrid Casali

5. Responsabile Amministrativo - Fabrizio Perotto

6. Responsabile Organizzativo - Tiziana Ugolini

7. Responsabile attività internazionale - Francesca Piergiovanni

8. Referenti cittadini residenti all’estero - Dario Fernando Gregoroni, Roberto Pazzaglia

Nei prossimi giorni il movimento procederà a una serie di riflessioni per affinare ulteriormente la propria azione politica tesa all’ascolto della società civile e al dialogo su alcuni temi che riteniamo cruciali nell’agenda politica come l’accordo di associazione con UE. Mara Valentini ha chiuso la serata rimandando alla riunione dell’Assemblea che si terrà la prossima settimana e sarà dedicata all’avvio di un riflessione sul tema cittadinanza.

Repubblica Futura