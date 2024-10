Repubblica Futura: "Il governo porta a casa l’assestamento di bilancio"

Venerdì scorso, dopo tre mesi di lavoro, il governo ha portato a casa la legge di assestamento per il bilancio 2024. In sostanza, quali sono i risultati del governo? 11 Dipartimenti al posto di 8, interventi vari a favore di banche e società, qualche intervento spicciolo e la solita modifica riguardante Banca Centrale che non manca mai. Repubblica Futura in questi mesi ha fatto proposte concrete su temi molto vicini ai cittadini ed esercitato con equilibrio il proprio ruolo di controllo come prima forza di opposizione. Ci duole dire che nonostante siano emersi anche apprezzamenti rispetto a quanto abbiamo portato all’attenzione dell’aula, la risposta di governo e maggioranza è sempre stata la bocciatura delle nostre proposte. Nessuna apertura concreta di dialogo, anzi, anche nelle dichiarazioni di voto dei gruppi di maggioranza è emerso un atteggiamento di fastidio verso le forze di opposizione, ree di aver fatto il loro dovere. E per spiegare l’inspiegabile qualcuno si è arrampicato su gli specchi. 11 Dipartimenti e relativi staff sono costosi? No, secondo una Consigliera di maggioranza sarà un risparmio di soldi, così il governo smette di fare consulenze. Evidentemente non si è accorta che il governo continua a fare anche in questi giorni consulenze per tutto e a tutti, così amici, parenti ed elettori sono felici. La verità è che maggioranza e governo non hanno tempo e voglia di ascoltare gli interventi dell’opposizione. Così qualche Consigliere di maggioranza, noto esperto di leggi, ha già messo le mani avanti. Si cambia il regolamento consiliare e si mette il silenziatore all’opposizione, colpevole di parlare troppo e di non capire il valore di quanto portato in aula dal Governo. Repubblica Futura ha esposto nella dichiarazione finale di voto sulla legge le proprie considerazioni. Regalie varie, interventi estemporanei, nessuna risposta alle esigenze dei cittadini, questa è la cifra della legge di assestamento 2024. Da lunedì si ricomincia con la seconda settimana di Consiglio Grande e Generale del mese di ottobre, dedicata ai decreti delegati. Anche qui grande pasticcio del governo vecchio e pastrocchio fatto in continuità dal governo nuovo. Repubblica Futura darà anche in questa occasione un contributo concreto con emendamenti studiati in questi mesi da tanti amici che hanno collaborato allo studio di questi provvedimenti. L’atto organizzativo dell’ISS, la cogenerazione, le modifiche del codice penale sono solo alcuni dei temi sui quali siamo curiosi di vedere quale sarà l’atteggiamento di governo e maggioranza e se ci sarà un atteggiamento costruttivo e serio per valutare senza preconcetti le proposte dell’opposizione. RF sta anche iniziando delle riflessioni sul bilancio 2025, con proposte che nelle prossime settimane presenteremo pubblicamente. Mentre il mondo bolle intorno a noi sulle ricette per garantire stato sociale, sviluppo e aiutare i cittadini, il nostro governo procede con un aplomb come se San Marino fosse un’isola felice, ove tassi di interesse, inflazione, potere d’acquisto degli stipendi, debito pubblico, sanità ecc. non sono un problema. RF esprime la preoccupazione dei cittadini rispetto al vuoto dell’agenda del governo e continueremo a fare le proposte che riterremo utili per la Repubblica.

C.s. Repubblica Futura

