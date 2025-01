Repubblica Futura interpella sulle trasferte del governo

I sottoscritti

Consiglieri appartenenti al gruppo consigliare di Repubblica Futura,

Premesso

- che da notizie di stampa si apprende come sempre più spesso i membri del Congresso di Stato svolgano trasferte e missioni peraltro composte da delegazioni particolarmente corpose;

- che allo stesso tempo si constata come addirittura sia necessario modellare le convocazioni del Consiglio Grande e Generale in ragione delle sempre più numerose trasferte dei diversi Segretari di Stato; Considerato

- che se da un lato si comprende la sempre maggior dimensione internazionale che la Repubblica di San Marino ha assunto anche attraverso la partecipazione ai numerosi impegni sovranazionali, dall’altro è necessario conoscere i costi e l’utilità delle numerose missioni alle quali sempre più spesso partecipano i membri di Governo;

- che le missioni internazionali e le trasferte in genere hanno dei costi diretti e indiretti per l’Amministrazione;

- che si apprende dalla consultazione delle delibere del Congresso di Stato come sempre più spesso è necessario trasferire fondi fra i vari capitoli del bilancio dello Stato, al fine di poter effettuare o sanare le spese delle trasferte in parola;

interpellano il Governo al fine di conoscere:

1. Il numero delle trasferte o delle missioni internazionali svolte dai membri del Congresso di Stato, suddivise per titolare, con riferimento a motivazione, durata, e mezzi di trasporto utilizzati nel corso degli anni 2023 e 2024;

2. Il numero delle trasferte o delle missioni internazionali alle quali hanno preso parte i componenti degli staff delle Segreterie di Stato (Segretario Particolare, addetto di segreteria, personale distaccato), dei Direttori di Dipartimento o dei consulenti, suddivise per delega politica, con riferimento a motivazione, durata, e dei mezzi di trasporto utilizzati nel corso degli anni 2023 e 2024;

3. Le spese totali per lo svolgimento delle trasferte o delle missioni meglio descritte ai superiori punti 1 e 2, comprendendo altresì i costi connessi a carico dell’Amministrazione, quali a titolo esemplificativo diarie, spese per il personale a supporto e veicoli pubblici a disposizione nel corso degli anni 2023 e 2024;

4. Il costo relativo alla manutenzione dei veicoli utilizzati per finalità istituzionali in attività fuori della Repubblica di San Marino inclusivo di tutte le spese per il personale, carburante, autostrada, manutenzione straordinaria nel corso degli anni 2023 e 2024;

5. Le spese totali per ospitalità di ogni Segreteria di Stato, con dettaglio delle singole spese negli anni 2023 e 2024;

6. Se i fondi di qualche Segreteria di Stato per spese di ospitalità sono stati integrati durante l’anno e per quali importi;

7. Quali siano i soggetti istituzionali che abitualmente utilizzano per i propri spostamenti all’interno della Repubblica di San Marino i veicoli ed il personale della Pubblica Amministrazione, all’infuori dell’Ecc.ma Reggenza.

