Repubblica Futura: interpellanza AASLP.

I sottoscritti Consiglieri della Repubblica di San Marino, a seguito della precedente propria interpellanza depositata in data 4 ottobre 2022, appreso dai mezzi di comunicazione che il Segretario di Stato al Territorio Stefano Canti avrebbe sottoscritto col Politecnico di Milano l’accordo di collaborazione di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 29 del 25 luglio 2022

interpellano il Governo

− per ricevere copia integrale dell’accordo sottoscritto dal Segretario Canti con il Politecnico di Milano;

− per conoscere l’importo dei lavori di manutenzione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso effettuati dall’AASLP negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 (quinquennio 2018-2022) afferenti a qualsivoglia centro di costo suddivisi per centro di costo, importo lavori, tipologia di intervento, ubicazione dell’intervento, impresa esecutrice (compresa la stessa AASLP) e modalità di conferimento dell’appalto o della commessa;

− per conoscere, nel quinquennio sopra citato e comunque negli anni di vigenza dell’accordo AASLP-AASS sui ripristini delle pavimentazioni stradali, gli importi riconosciuti da AASS ad AASLP distinti come al punto precedente.

Si richiede inoltre se AASS abbia, nell’ambito del medesimo accordo, finanziato AASLP per finalità differenti dal semplice ripristino delle pavimentazioni stradali. In tal caso si richiede di conoscere tali importi distinti per anno e le relative finalità. È richiesta risposta scritta. Con Osservanza.

Repubblica Futura

