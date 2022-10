Repubblica Futura: Interpellanza nomina del direttore di AASS

Repubblica Futura presenterà domani questa Interpellanza sulla nomina del Direttore di AASS.

“In relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione AASS n.237 del 06/10/2021 con oggetto “Parere favorevole e proposta di riconferma a ruolo di Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per il triennio 2021-2024” e alla Delibera del Congresso di Stato n.47 del 15/11/2021 con oggetto “Rinnovo incarico e contratto del Direttore dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici”, si interpella il Congresso di Stato per conoscere, alla data odierna, se:

1. il Consiglio di Amministrazione AASS ha provveduto a deliberare la nomina del Direttore AASS secondo quanto previsto nello statuto;

2. il Congresso di Stato ha provveduto a deliberare la nomina del Direttore AASS.

In considerazione della critica condizione del

bilancio AASS e del fatto che nella struttura aziendale ci sono stati recenti inserimenti di risorse professionali a livello apicale (Direttore di esercizio) e che ci sono voci di prossimi avvicendamenti a figure apicali a livello amministrativo (responsabile amministrativo livello 9), si chiede di conoscere:

a. se il Congresso di Stato e il Consiglio di Amministrazione hanno valutato le potenziali difficoltà connesse ai temi energetici e gestione di bilancio connesse a un vuoto di governance;

b. se la Funzione Pubblica ha fatto una relazione in merito (si chiede copia della nota del Direttore della Funzione Pubblica del 11/10/21 prot. n. 108159);

c. se corrisponde al vero che il Congresso di Stato sta svolgendo informalmente da mesi pratiche di recruiting per individuare un nuovo Direttore AASS;

d. se corrispondono al vero i veti posti da una forza politica di maggioranza sull’attuale Direttore AASS in spregio delle norme statutarie AASS e della separazione fra politica e amministrazione pubblica

Chiarire questi punti è essenziale poiché l’impressione è che, nonostante AASS e il suo Consiglio di Amministrazione debbano rispondere per legge al Consiglio Grande e Generale e per estensione al Paese, si siano instaurate pratiche - nella gestione dei rapporti con AASS fra Congresso di Stato, Consiglio di Amministrazione e maggioranza - poco ortodosse, opache e potenzialmente esplosive per il futuro dell’Ente e il bilancio dello Stato”.

Comunicato stampa

Repubblica Futura