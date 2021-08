Repubblica Futura: Interpellanza sulle consulenze assegnate all’Avvocato Preziosi

Interpellanza presentata da Consiglieri di Repubblica Futura in merito alle consulenze assegnate all’Avvocato Preziosi nell’ambito di una azione di Sindacato contro un Commissario della Legge.

Vista la comunicazione fornita in Ufficio di Presidenza circa una richiesta di liquidazione pervenuta da parte dell’Avvocato Preziosi;

viste precedenti comunicazioni dello stesso tenore;

visto che la Commissione per gli Affari di Giustizia, con votazione a maggioranza, su proposta del Segretario di Stato alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini e del Presidente della stessa Gian Matteo Zeppa ha deciso, in due diverse occasioni, di conferire incarichi di consulenza all’Avvocato Preziosi;

visto che il presidente Zeppa ed il Segretario Ugolini hanno fatto intendere di aver trovato tale nominativo su un motore di ricerca sul web;

si interpella il Governo per sapere:

1- se corrisponde al vero che la prima consulenza all’Avvocato Preziosi sia costata 25.000 euro;

2- se corrisponde al vero che la seconda consulenza all’Avvocato Preziosi sia costata 35.000 euro;

3- quante e quali interlocuzioni vi siano state tra il Segretario alla Giustizia e/o il Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia con l’Avvocato Preziosi;

4- quale sia il parere del Segretario di Stato alla Giustizia in merito al lavoro di consulenza svolto dall’Avv. Preziosi;

5- se siano stati richiesti preventivi all’Avvocato Preziosi o ad altri studi legali prima di proporre alla Commissione per gli Affari di Giustizia tale incarico.



Si richiede inoltre:

a) Attraverso quali canali sia stato individuato l’Avvocato Preziosi, visto che pare difficile credere che il Segretario alla Giustizia ed il Presidente della Commissione per gli Affari di Giustizia lo abbiano individuato sul web;

b) con quali modalità l’Avvocatura dello Stato (se corrisponde al vero) abbia richiesto il supporto di una consulenza esterna nella gestione dell’azione di Sindacato contro il Commissario della Legge Buriani;

c) copia di ogni missiva o documento intercorso tra Avvocatura dello Stato, Segreteria della Giustizia, e/o Commissione per gli Affari di Giustizia, per il tramite del suo Presidente in merito alla questione in oggetto;

d) copia di ogni missiva o documento intercorso tra l’Avvocato Preziosi, l’Avvocatura dello Stato, la Segreteria della Giustizia, e/o la Commissione per gli Affari di Giustizia, per il tramite del suo Presidente, in merito alla questione in oggetto, o comunque di ogni documento prodotto dal consulente Preziosi.



Si interpella inoltre il Governo per sapere:

se intenda intervenire con una proposta normativa per regolamentare la possibilità di singole Commissioni parlamentari di attribuire ad libitum incarichi a chicchessia, in assenza di preventivi, senza conoscere quale sarà la spesa, e senza le più elementari buone prassi che presiedono, in altri settori istituzionali e dell’amministrazione, l’assegnazione di incarichi consulenziali.

Si richiede risposta scritta









Comunicato stampa

Repubblica Futura