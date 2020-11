Repubblica Futura: Interpellanza sulle dichiarazioni di Ciavatta

I sottoscritti consiglieri,

preso atto dell’intervento del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, pronunciato in Consiglio Grande e Generale il giorno 29 ottobre 2020 nel dibattito sulla relazione della Commissione di Inchiesta su Banca Cis,

valutate importanti e gravi alcune frasi in esso riportate, e che sia dovere di chi ricopre un ruolo istituzionale di così alto rilievo circostanziarle precisamente,

interpellano il Governo per conoscere:

1. preso atto della frase che riferisce di “incontri continui fra i tangentari, il più gran tangentaro di San Marino e Fiorenzo Stolfi, che si incontrano tutti i giorni e si incontrano anche con politici che gli danno credito”, a chi si riferisca il Segretario quando parla di “tangentari”, del “più grande tangentaro di San Marino” ed infine quali siano “i politici che gli danno credito”;

2. preso atto della frase “Gabriele Gatti che entra nelle sedi istituzionali”, a quali sedi istituzionali faccia riferimento il Segretario Ciavatta, quante siano stati tali entrate e se in tali occasioni Gatti abbia incontrato membri del Congresso di Stato o consiglieri;

3. preso atto della frase “persone che richiamano tanto le mazzette che ancora incidono sulle relazioni e sulle mozioni conclusive dei partiti di quest’aula”, quali siano queste persone a cui fa riferimento, su quali passaggi delle relazioni e mozioni conclusive incidano ed a quale/i partito/i si riferisca.



Si richiede inoltre:

4. se il Segretario abbia sporto denuncia in Tribunale, qualora in tali incontri o “incidenze” si possano configurare ipotesi di reato;

5. se, qualora tali ipotesi di reato non si configurino, anche in ragione della delega agli affari politici che detiene, il Segretario di Stato abbia verbalizzato o almeno reso note in Congresso di Stato tali informazioni ed in quale data;

6. quali siano gli intendimenti del Segretario di Stato, nel caso la fattispecie non rientri nei casi 4 o 5, circa le azioni che vorrà mettere in campo per impedire o far cessare tali influenze e incontri.

Si richiede infine, in relazione ad un altro passaggio del suo intervento:

7. Quanti incontri abbia svolto nell’ufficio del Commissario della Legge (attualmente sospeso) dott.Alberto Buriani ed in quali date;

8. Quali siano stati i contenuti esatti di tali incontri;

9. Per quali motivazioni il Segretario non abbia reso noti pubblicamente questi fatti, che dal suo intervento paiono configurarsi come “pressioni” affinchè venisse portata avanti una determinata condotta politica;

10. Se il Segretario di Stato ha incontrato dall’assunzione del proprio incarico Commissari della Legge; in caso affermativo si chiede di conoscere chi, per quali motivazioni e in quale sede.

Si richiede risposta scritta