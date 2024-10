Repubblica Futura: Interrogazione su giornalesm

Repubblica Futura: Interrogazione su giornalesm.

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri appartenenti al gruppo consigliare di Repubblica Futura,

premesso

- che l’art. 28 della legge n. 40/2023 stabilisce che “1. A scopo di trasparenza verso i lettori e fruitori dei servizi di informazione, tutti gli organi di informazione comprese le agenzie di informazione e qualsivoglia altro organo di informazione, anche on-line e non registrato che svolga come attività professionale o imprenditoriale prevalente un’attività rientrante nelle definizioni di cui all’articolo 13, indipendentemente dalla propria natura giuridica, sono tenuti, entro il mese di luglio di ogni anno, a trasmettere all’Autorità:

a) i dati relativi al nominativo di coloro che, persone fisiche e giuridiche, hanno partecipazioni nell’impresa editoriale all’atto della trasmissione e ne hanno avute nell’anno solare precedente. Qualora una persona giuridica possegga o abbia posseduto partecipazioni, deve esserne palesato, all’atto della trasmissione in oggetto, il beneficiario effettivo;

b) i dati relativi al nominativo di chiunque, persona fisica e giuridica, abbia contribuito a finanziare la testata giornalistica, indicando l’importo complessivamente erogato da ciascun soggetto e la forma e scopo delle erogazioni, siano esse state fatte a titolo di contributo, o di pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo;

c) il bilancio dell’Editore della testata giornalistica.

2. L’Autorità è tenuta a pubblicare entro il 15 settembre di ogni anno su apposito sito web i dati di cui al comma 1, in modo chiaro e completo e con adeguato spazio e richiamo.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a pubblicizzare sulla loro testata, per almeno cinque numeri per i quotidiani e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguati spazi e richiami al sito di cui al comma 2, l’avvenuta pubblicazione di cui al medesimo comma.

4. I soggetti di cui al comma 1 che omettano di compiere quanto prescritto dal comma 3 o vi provvedano in modo non chiaro, o incompleto o senza adeguato spazio e richiamo, non sono ammessi al contributo pubblico.

5. I soggetti di cui al comma 1 che omettano di adempiere a quanto prescritto al medesimo comma incorrono in una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00), della cui irrogazione sono tenuti a dare pubblicità sulla propria testata, per almeno cinque giorni i quotidiani o testate on-line e due numeri per le pubblicazioni periodiche, con adeguato spazio e richiamo. Tali soggetti, inoltre, non sono ammessi al contributo pubblico.”

- che il sito web estero rinvenibile al dominio “giornalesm.com” rientra nella definizione di cui all’art. 13 della legge n. 40/2023, e che pare aver beneficiato di finanziamenti sia parte di soggetti privati che da parte di enti pubblici, e che tuttavia sul sito web dell’Autorità Garante per l’Informazione non compaiono i dati relativi al finanziamento pubblico e di privati eventualmente percepiti dall’editore del sito web “giornalesm.com”

- che sul sito web dell’Autorità Garante per l’Informazione non compare neppure l’editore del sito web estero “giornalesm.com”, sebbene lo stesso tratti con cadenza quotidiana cronaca, attualità e politica riferita alla società sammarinese;

INTERROGANO

Il Congresso di Stato al fine di conoscere:



1) chi sia l’editore ed il direttore responsabile della testata on line rinvenibile al dominio “giornalesm.com”;

2) se il Congresso di Stato abbia finanziato, a qualsiasi titolo anche mediante acquisto di spazi pubblicitari, la testata on line rinvenibile al dominio “giornalesm.com”;

3) se vi siano state Segreterie di Stato che, nell’ambito della autonomia di spesa loro spettante, abbiano finanziato a qualsiasi titolo anche mediante acquisto di spazi pubblicitari, la testata on line rinvenibile al dominio “giornalesm.com”;

4) se vi siano Enti Pubblici che hanno finanziato a qualsiasi titolo anche mediante acquisto di spazi pubblicitari, la testata on line rinvenibile al dominio “giornalesm.com”;

5) se vi siano società di diritto privato partecipate direttamente o indirettamente dall’Ecc.ma Camera che hanno finanziato a qualsiasi titolo anche mediante acquisto di spazi pubblicitari, la testata on line rinvenibile al dominio “giornalesm.com”;

6) in caso di risposta affermativa anche ad uno solo dei precedenti quesiti, si chiede di conoscere a quale soggetto giuridico sia stato eventualmente fatturato il compenso relativo al finanziamento ovvero all’acquisto di spazi pubblicitari meglio sopra dettagliati e quali importi siano stati tempo per tempo erogati distinguendoli per singolo soggetto;

7) quali soggetti privati abbiano contribuito a finanziare la testata giornalistica on line “giornalesm.com”, sia a titolo di contributo, o di pagamento di pubblicità o sponsorizzazione o ad altro titolo, indicandoquali importi siano stati tempo per tempo erogati distinguendoli per singolo soggetto;

8) se la testata on line “giornalesm.com” abbia mai adempiuto agli obblighi di cui all’art. 28 della legge n. 40/2023;

9) se l’Autorità Garante per l’Informazione abbia mai irrogato le sanzioni previste dall’art. 28 comma 5 della legge n. 40/2023.



Si richiede risposta scritta.



Interrogazione di Repubblica Futura

