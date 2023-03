Repubblica Futura: interrogazione sul parco in ricordo dei deceduti per COVID

Il Consiglio Grande e Generale, nella sessione di maggio 2021, approvò l’istanza d’arengo n.7 che chiedeva la creazione di un parco/giardino in ricordo e per commemorare i cari estinti a causa del COVID-19. Sono passati ormai due anni da allora e non abbiamo più saputo nulla a riguardo.

Per questa ragione, i Consiglieri di Repubblica Futura interrogano il Governo:

- per conoscere le motivazioni che hanno impedito di realizzare un’opera che a nostro avviso avrebbe dovuto e potuto essere completata già da tempo;

- per conoscere se sia programmata la realizzazione del parco/giardino in oggetto, e se sì, dove e con quali tempistiche.

c.s. Repubblica Futura