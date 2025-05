Repubblica Futura: Interrogazione sul trasloco dei mobili AASLP

Repubblica Futura: Interrogazione sul trasloco dei mobili AASLP.

I sottoscritti Consiglieri della Repubblica,



Considerato

· che in data 31 gennaio 2025 i consiglieri Nicola Renzi, Antonella Mularoni e Matteo Casali appartenenti al Gruppo Consigliare di Repubblica Futura depositavano una interrogazione circa la riassegnazione dell'ex Direttore AASLP all'UO UGRAA tramite la quale venivano in particolare richieste informazioni sul trasferimento degli arredi dell'ufficio del Direttore AASLP presso l'UGRAA;

· che il quesito n.9 di tale interrogazione chiedeva esplicitamente se vi fossero “delibere del Consiglio di Amministrazione AASLP in merito al trasloco di quanto sopra e utilizzo di dotazioni tecnologiche dell'ente da parte di UGRAA” ;

· che in data 31 marzo 2025, ben oltre i termini previsti dalla norma, il Segretario di Stato con delega al Territorio, Ambiente e Agricoltura rispondeva alla interrogazione di cui sopra in modo parziale e reticente;

· che nella medesima risposta il Segretario di Stato asseriva “agli atti dell'AASLP risultano ad oggi i seguenti documenti” citando di seguito tre protocolli AASLP (n. 2025/0000163 del 14/01/2025, n. 2025/0001057 del 25/02/2025 e n. 2025/1060 del 25/02/2025) peraltro non allegati alla risposta;

· che fra tali documenti “agli atti dell'AASLP”, malgrado l'esplicita richiesta di cui al punto 9 della interrogazione, non è stata citata la delibera del Consiglio di Amministrazione AASLP n. 34 del 18/02/2025 tramite la quale il Consiglio “ […] ha valutato il comportamento dell'Ing. Giuliana Barulli” deliberava “che la stessa restituisca le attrezzature ei mobili già prelevati da AASLP […]” e dava “[…] mandato al Presidente di trasmissione segnalazione dell'accaduto alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, affinché quest'ultima possa verificare l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi di legge”;

· che la mancata segnalazione agli istanti della delibera del CdA AASLP di cui al punto precedente, esplicitamente richiesta e dal tempo adottata al momento della risposta, dimostrerebbe almeno una grave mancanza di consapevolezza da parte della Segreteria di Stato circa un importante atto amministrativo sulla questione oggetto di interrogazione; che tuttavia tale mancanza di consapevolezza pare del tutto inverosimile data la presenza nel CdA dell'AASLP di un delegato della Segreteria di Stato, e che quindi la mancata segnalazione e trasmissione del documento in questione, anche alla luce del suo contenuto, parrebbe piuttosto un consapevole e gravissimo atto di omissione;

· che, da quanto si evince dalla risposta, il materiale oggetto di interrogatorio era nella disponibilità dell'ing. Barulli prima di ogni eventuale autorizzazione al trasferimento; · che, da quanto si evince dalla risposta, il Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente non ha fatto richiesta ad AASLP di arredi o dotazioni tecnologiche da trasferire all'UGRAA;

· che tuttavia, ancora da quanto si evince dalla risposta, il citato protocollo AASLP n. 2025/0000163 del 14/01/2025 tratterebbe di un “ Riferimento per richiesta autorizzazione a cessione beni di proprietà dell'AASLP all'UGRAA”,

interrogano nuovamente il Governo per conoscere:

1. se negli ultimi giorni dell'anno 2024 gli arredi e la dotazione tecnologica utilizzata dal Direttore AASLP e collocati nell'ufficio dell'ente utilizzato dal Dirigente sono stati trasferito presso l'UGRAA (domanda inevasa della prima interrogazione);

2. in caso affermativo, si chiede di conoscere giorno, ora del trasloco, luogo del trasferimento e elenco beni trasferiti (domanda inevasa della prima interrogazione);

3. in base a quale norma, atto dispositivo o autorizzazione i beni del punto 1 sono stati trasferiti da un ente autonomo a un ufficio della pubblica amministrazione (domanda inevasa della prima interrogazione);

4. quanto era costato complessivamente, oltre all'acquisto di arredi di design, l'allestimento dell'ufficio dell'ing. Giuliana Barulli – finiture comprese - all'atto dell'assunzione dell'incarico quale Direttore AASLP (domanda inevasa della prima interrogazione);

5. a quanto ammontano i costi per il trasloco e montaggio dei mobili (personale/mezzi) da AASLP a UGRAA (ed eventualmente da UGRAA ad AASLP) e se tali costi sono stati sostenuti personalmente dall'attuale direttore UGRAA (domanda inevasa della prima interrogazione);

6. se il Collegio Sindacale AASLP è stato informato di tale situazione e quale è stato il suo riscontro (si chiede evidenza scritta - domanda inevasa della prima interrogazione);

7. chi ha scritto il riferimento di cui al protocollo n. 2025/0000163 del 14/01/2025 “ Riferimento per richiesta autorizzazione a cessione beni di proprietà dell'AASLP all'UGRAA” e per quali motivi, dato che agli atti dell'AASLP non sono state rilevate formali richieste di trasferimento beni da parte di UGRAA e sono state altresì escluse simili richieste da parte del Direttore di Dipartimento al Territorio;

8. se il Presidente del CdA AASLP abbia adempiuto al mandato conferitogli dal CdA “ di trasmissione segnalazione dell'accaduto alla Direzione Generale della Funzione Pubblica, affinché quest'ultima possa verificare l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi di legge” (si richiesta evidenza scritta) ;

9. se la Direzione Generale della Funzione Pubblica ha risposto a tale segnalazione ed ha verificato ed eventualmente applicato sanzioni disciplinari nei confronti dell'ing. Giuliana Barulli (si richiede evidenza scritta). Si richiede copia di tutti i documenti relativi alla vicenda in oggetto, anche se non esplicitamente citati nel presente o nella precedente interrogazione.

È richiesta risposta scritta. Con osservanza.

