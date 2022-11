Repubblica Futura: Interrogazione sulla scuola a San Marino

Repubblica Futura interroga il Governo sulla chiusura della Scuola Elementare La Sorgente di San Marino Città e sulla successiva gestione del plesso unificato di Murata. Molte rassicurazioni erano state fornite dal Governo circa l’accorpamento dei due plessi scolastici (Murata e Città), sostenendo che non si sarebbero creati disservizi né tanto meno ostacoli alla didattica. Ad oggi però sono molte le segnalazioni che abbiamo sulla difficoltà di utilizzo di un plesso così dimensionato per il numero di alunni ed insegnanti. Per questi motivi i sottoscritti consiglieri di RF interrogano il Congresso di Stato in merito a:

1. quanti alunni sono iscritti nella classe prima nell’anno scolastico 2022/2023;

2. se risponda al vero che, nonostante le rassicurazioni del Governo, gli alunni del nuovo plesso di San Marino-Murata siano costretti a consumare la refezione su due turni per mancanza di spazi;

3. se risponda al vero che, dai soggetti preposti, sia stato prescritto di non consumare la refezione in un unico turno;

4. se il Governo non potesse verificare queste eventuali disposizioni prima di procedere all’accorpamento;

5. quante scuole primarie seguono gli obblighi di refezioni su due turni;

6. se risponda al vero che la didattica scolastica nel plesso di San Marino-Murata è subordinata alla scelta obbligatoria del doppio turno di refezione;

7. come sarà gestita, in caso di nuove restrizioni, la gestione degli spazi interni, ovvero della refezione;

8. se, nonostante le rassicurazioni del Governo, per i prossimi anni scolastici, risponda al vero che le continuità didattiche degli insegnanti saranno minate dall’accorpamento delle classi;

9. se corrisponda al vero che, nonostante l’accorpamento delle due scuole elementari, lo stabile ex Sorgente non sia utilizzato dall’Istituto Musicale Sammarinese;

10. quando è previsto l’utilizzo dello stabile della sorgente da parte dell'istituto Musicale Sammarinese;

11. come pensa di comportarsi il governo se, in altre scuole, dovessero esserci, per i prossimi anni scolastici, meno iscritti in prima rispetto al plesso di San Marino Città;

12. quale iniziativa intenda mettere in campo il Governo in merito al decremento della natalità sammarinese.