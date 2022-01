Repubblica Futura: Interrogazione sulle dimissioni di Roberto Ciavatta

Repubblica Futura ha presentato, in data odierna, un'interrogazione per chiedere delucidazioni in merito alle dimissioni del Segretario alla Sanità Roberto Ciavatta presentate nel mese di dicembre 2021.

Ecco il testo:

I sottoscritti consiglieri,

1. consapevoli che la trasparenza e l’intellegibilità degli atti politici compiuti dai singoli Consiglieri, ed ancor più dai membri del Congresso di Stato, sono principi fondamentali della democrazia rappresentativa e dunque chiaramente sanciti nel nostro ordinamento;

2. visto che gli accadimenti politici del periodo tra la fine e l'inizio dell’anno sono stati nuovamente caratterizzati, come nel caso estivo della cosiddetta “verifica di governo”, da una insopportabile ed inammissibile “segretezza”, considerato che il Segretario di Stato Roberto Ciavatta (protagonista delle vicende) ha preteso che sulle sue dimissioni non venissero diffuse né spiegazioni, né motivazioni;

3. considerato che la conoscenza delle motivazioni di un tale gesto, contrariamente a quanto affermato dal Segretario, non piò mai essere ritenuto “un atto di gossip”, ma semmai un dovere verso i cittadini;

4. dato che le dimissioni di un Segretario di Stato sono un atto determinante della vita istituzionale della Repubblica, che esse interessano e coinvolgono de facto i Capitani Reggenti, nel momento in cui sono investiti di un tale rilevantissimo atto, il Congresso di Stato ed il Consiglio Grande e Generale nella sua competenza di nominare, indirizzare, valutare e nel caso rimuovere i Segretari di Stato;

5. rilevato inoltre come le dimissioni di un Segretario di Stato, una volta ufficializzate con un atto formale e scritto, riguardino e coinvolgano indifferentemente Maggioranza ed Opposizione che devono avere lo stesso grado di informazioni su tale atto;

6. posto che dette dimissioni, riguardanti – a quanto sembra - divergenze di approccio e di soluzione della questione pandemica in seno alla maggioranza ed al Congresso di Stato, fino al punto da mettere in discussione la permanenza in carica del titolare della politica sanitaria, interessano e coinvolgono in primis i Cittadini della Repubblica, che sempre e costantemente devono poter avere piena conoscibilità delle azioni politiche messe in atto tempo per tempo dai rappresentanti istituzionali;

interrogano

il Governo per richiedere copia della lettera di dimissioni presentata dal Segretario di Stato Roberto Ciavatta in seguito alla sessione consiliare di Dicembre 2021, nonché di ogni documento ad essa afferente.

Qualora il Segretario ed il Governo non vogliano compiere questo doveroso atto di trasparenza, si chiede perlomeno di conoscere dettagliatamente le motivazioni delle dimissioni e le ragioni concrete ed effettive che hanno spinto al ripensamento.

Si richiede risposta scritta.









Comunicato stampa

Repubblica Futura