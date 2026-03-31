Repubblica Futura: Interventi concreti al sostegno delle famiglie

In merito al comunicato diffuso dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione sui Centri Estivi 2026, è doveroso introdurre una puntualizzazione che ristabilisca correttamente l’origine di alcune delle misure oggi presentate come risultato dell’azione di Governo.

L’ampliamento dell’offerta, così come la scelta di alleggerire il peso economico per le famiglie – attraverso la riduzione delle rette e l’estensione dei periodi di apertura – non nasce infatti da un’iniziativa autonoma della Segreteria competente. Si tratta, al contrario, di una proposta avanzata con determinazione da Repubblica Futura, più volte ripresentata nel corso del tempo e ripetutamente respinta. Solo grazie a un lavoro politico costante e alla volontà di insistere su un tema ritenuto prioritario per le famiglie sammarinesi, tale proposta è stata infine accolta e inserita tra i pochissimi emendamenti approvati nell’ambito della legge di bilancio. Un risultato che dimostra come idee valide possano emergere anche dai banchi dell’opposizione e contribuire concretamente al miglioramento dei servizi pubblici.

Siamo, al tempo stesso, molto soddisfatti della risposta straordinaria registrata dalle famiglie: un segnale chiaro di quanto questa misura risponda a un’esigenza reale e diffusa. In un contesto economico segnato dall’incertezza e dal caro vita, interventi concreti a sostegno delle famiglie diventano non solo opportuni, ma necessari. È quindi importante riconoscere con correttezza il percorso che ha portato a questi risultati, evitando ricostruzioni parziali che rischiano di attribuire meriti in modo improprio.

Da parte nostra, non ci sottrarremo al ruolo che ci è stato conferito e continueremo a portare in Aula le proposte che riterremo utili per il Paese e per i sammarinesi, con spirito costruttivo e senso di responsabilità.

Questa vicenda offre però anche uno spunto di riflessione più ampio: nell’interesse generale, sarebbe auspicabile un approccio maggiormente aperto e collaborativo, capace di valorizzare le proposte costruttive indipendentemente dalla loro provenienza. Accogliere e sviluppare idee utili, anziché respingerle per principio, rappresenta infatti la strada più efficace per rispondere concretamente ai bisogni della cittadinanza.



Comunicato stampa

Repubblica Futura









