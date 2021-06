Repubblica Futura: "L'apertura di The Market"

Oggi ha iniziato la propria attività il centro The Market San Marino Outlet Experience. Questa iniziativa imprenditoriale, nata come il più rilevante investimento estero nella Repubblica di San Marino, passata al vaglio di una consultazione referendaria e tre diversi esecutivi, è riuscita finalmente a completare tutte le fasi progettuali e a iniziare il proprio percorso che Repubblica Futura auspica possa essere di successo e apportare al Paese un rilevante contributo sia in termini economici che di sostegno al settore turistico. L’apertura di The Market ha una ulteriore valenza rispetto alla ripartenza del sistema San Marino dopo l’emergenza pandemica perché rappresenta un interessante asset di attrazione in un momento di straordinaria difficoltà. Il sincero auspicio è che quanto avvenuto con questa iniziativa imprenditoriale, osteggiata a più riprese, non accada di nuovo e che il Paese abbia gli strumenti per favorire investimenti e dotarsi delle necessarie infrastrutture per attrarre visitatori e sviluppare settori economici, come il commercio, tradizionali per la Repubblica.

Repubblica Futura intende formulare l’augurio affinché il Governo si attivi celermente per superare le criticità manifestate, anche in questi ultimi giorni, da alcuni settori economici rispetto al reperimento di specifiche figure professionali. La pandemia ha ragionevolmente cambiato alcune dinamiche economiche e San Marino non ne è rimasto immune: di conseguenza dovrebbe essere impellente da parte dello Stato costruire percorsi formativi in prospettiva, coordinandoli con il modello di sviluppo del Paese e le necessità dei diversi settori economici che vanno studiate, analizzate, previste. Moderni sistemi di formazione professionale, scolastici e post scolastici, correlati con il mondo del lavoro, analisi di prospettiva sulle esigenze dei vari settori economici. Servono programmazione e non improvvisazione e regole moderne per dare occupazione ai giovani e chance di riconversione professionale a chi ha perso il lavoro. Occorre continuare l'analisi sui fabbisogni formativi che il precedente Governo aveva avviato e che l’attuale Governo ha colpevolmente abbandonato, perché è uno strumento essenziale per pianificare le esigenze delle imprese ed i conseguenti percorsi da attivare. L’apertura di una iniziativa imprenditoriale è, in ogni caso, un evento importante per il Paese, un segnale incoraggiante per chi intende investire in Repubblica, un riscontro tangibile del lavoro svolto da chi durante tre legislature, pur in posizioni politiche differenti, ha fornito supporto o lavorato affinché questo progetto ambizioso potesse arrivare a compimento

C.s. Repubblica Futura

