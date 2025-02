Repubblica Futura: "La Monaco del Nord Italia"

Torniamo un attimo indietro di qualche mese. Dopo lungo scontro in aula, dopo che Rete era già uscita dal Governo, proprio per non sostenere il DES (Distretto Economico Speciale), Libera, RF e Rete, appunto all’opposizione, eressero un grande muro che tenne inchiodato il Governo per quasi tre mesi proprio per cercare di impedire di approvare le residenze fiscali non domiciliate (RFND, come vedremo tra poco), il nuovo nome del DES. É gustoso e avvilente insieme ricordare le varie posizioni della maggioranza allora: “Ma cosa temete: per ora a San Marino non ci sono strutture a 5 stelle, quindi il DES non partirà in tempi brevi”. “Tanti esempi di DES nel mondo ci assicurano che possiamo farlo anche noi”. “Non c’è nessun fenomeno distorsivo a livello fiscale”. RF rispondeva a queste cose con una semplice considerazione: “Quale fanta-miliardario morirebbe dalla voglia di risiedere 30-40 giorni in un hotel di San Marino se non ci fossero correlati importanti benefici fiscali, per giunta potenzialmente distorsivi rispetto alla fiscalità del paese di origine o di residenza?” Ben inteso, nel dire questo non vogliamo certo svilire le strutture alberghiere della Repubblica, ma immaginare che i nuovi ricchi vengano per oltre un mese a San Marino e siano disposti in più a pagare, oltre alla normale tariffa alberghiera, anche 50.000 0 70.000 euro senza avere alcun beneficio, ci pare davvero sia utopistico... o peggio! Comunque, a risolvere le diatribe di allora, ci ha pensato la San Marino World s.r.l.. E noi la ringraziamo per le informazioni che il Governo non ci ha dato. Vediamo: secondo il sito di tale società -nel quale pare di intravvedere un interesse non secondario del già noto professionista spagnolo Banuelos, quello del DES, insomma- San Marino sta per diventare la nuova Monaco del Nord Italia. Non solo, apprendiamo anche che la SMW è “l’unica società qualificata tramite la quale è possibile ottenere il certificato di residenza e il Programma RFND fiscale in RSM. Tutte le domande devono essere elaborate tramite SMW”. Incredibile! Cioè il Governo avrebbe addirittura dato “l’esclusiva” a questa unica società? Con che atto? Con delibera? Firmando un contratto con tale società? Ma non ci avevate assicurato, cari Segretari di Stato, che la legge avrebbe avuto valore erga omnes e che non si trattava di una legge fatta ad hoc per una sola società o per un solo soggetto? Incredibile davvero! Ma dalla brochure apprendiamo altro: la SMW ha sede nella SMWTower (ammazza!) E sarebbe in procinto di costruire la San Marino Wellness Resort in una zona già individuata, parrebbe a Cailungo. Ancora più incredibile! E i Sammarinesi, mentre si sta facendo tutto questo mega-progettone nel nostro paese, non sanno nulla! Nulla! Peggio: il Governo continua a raccontare fandonie, o forse ha deciso di crederci ormai alle frottole. Infatti sempre dalla SMW apprendiamo che San Marino avrebbe firmato l’Accordo per divenire Stato associato alla UE nel 2023. Ma perchè ci preoccupiamo tanto???Tutto sarebbe già fatto, e noi che invece crediamo al Governo quando ci dice che purtroppo l’Accordio di Associazione con la UE non è stato ancora firmato e non si sa quando sarà firmato!!! Noi continuiamo a pensare che purtroppo anche questo programma di residenze fiscali non domiciliate (RFND, come le chiama la SMW!) non faciliterà certo la firma dell’Accordo di associazione, anzi, temiamo davvero che possa incidere se non sulla sua firma certamente sulla sua implementazione almeno nel campo dei settori finanziari. Ma non lamentiamoci: solo pochi giorni fa da Andorra abbiamo appreso le difficoltà in merito alla firma dell’accordo; oggi, dallo scoop dell’Informazione e ancor più dal sito della SMW s.r.l., sappiamo quale sia la vera via dello “sviluppo” che il Governo ha intrapreso (altrochè legge sviluppo!). Che vergogna! Repubblica Futura pretende una smentita immediata da parte del Governo, oppure un riferimento su quello che davvero sta succedendo alle nostre spalle.

C.s. Repubblica Futura