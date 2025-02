Repubblica Futura. La saga delle nomine ISS

Il dott. Francesco Bevere è ancora il direttore generale ISS? Uno dei punti fondanti dell’attuale maggioranza, ossia la rimozione di Bevere (per motivi oscuri), è stato raggiunto? Si. No. Forse. Dai silenzi imbarazzanti del governo e dei partiti di maggioranza e dalle chiacchiere più varie, pare che il DG sia saldamente in sella, almeno per ora. La data del 31 gennaio è passata fra i soliti conciliaboli inconcludenti di chi vorrebbe far fuori Bevere e di chi gli chiede di restare. E poi c’è la grana del suo contratto. La saga dell’ISS è la sintesi del progetto che governo e maggioranza hanno della nostra sanità e del sistema socio-sanitario. Confusione, nebbia, occupazione, propaganda. Questi sono i quattro cardini secondo i quali chi guida il Paese si sta muovendo sul futuro dell’ente più importante dello Stato. Repubblica Futura torna a chiedere chiarezza, trasparenza e serietà. La gestione dell’ISS non è uno scherzo, il direttore generale non è una marionetta e il comitato esecutivo non è un simulacro vuoto da gestire, etero guidato secondo le logiche tanto care alla politica di governo. La sanità è una questione seria e i cittadini e chi lavora all’ISS non devono essere presi in giro, prima alle elezioni e poi in balletti inutili e pericolosi. RF auspica che, terminati i viaggi all’estero, il governo riferisca pubblicamente su chi è il direttore generale, con quale mandato e per quanto tempo. E - se si sta lavorando a nuove nomine - è ora di spiegare perché, chi sono gli interlocutori e quanto tutto questo costerà alle pubbliche casse, invece di delegare San Marino Rtv a portavoce più o meno ufficiale di cosa sta bollendo in pentola. Inoltre ci piacerebbe sapere se c’è un progetto di sviluppo per il settore oppure ci dobbiamo accontentare dei comunicati trionfalistici di qualche forza politica, scritti per ribadire cose scontate, e delle solite lottizzazioni in attesa delle prossime promesse elettorali e degli scaricabarile fra alleati. RF chiede serietà, noi pensiamo che i sammarinesi meritino di meglio e i professionisti dell’ISS non possano vivere nell’incertezza, legati alle consuete, grossolane trame politiche. Sono necessari progetti, obiettivi sensati e raggiungibili: il cittadino, la sua salute e l’assistenza socio-sanitaria devono essere al centro di chi fa politica e gestisce il Paese. La vicenda Bevere è invece l’ennesimo imbarazzante specchio di una maggioranza senza idee e di un governo troppo impegnato a viaggiare e scarsamente interessato a governare.

Repubblica Futura