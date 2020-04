Repubblica Futura: Le affermazioni del Segretario Canti

Repubblica Futura: Le affermazioni del Segretario Canti.

Oggi (sabato 4 aprile) in conferenza stampa abbiamo ascoltato dichiarazioni da parte del Congresso di Stato che ci hanno lasciato a bocca aperta.

Il Segretario Canti ha affermato testualmente: “tutti i tavoli sono aperti così come è aperto il tavolo dell’opposizione, che è sempre stata aggiornata sui provvedimenti che sono stati adottati e che intenderemo adottare come Governo. Quindi tutti i canali sono stati abbondantemente istituiti e aperti. Se riusciremo a lavorare in squadra riusciremo a dare tutte le risposte di cui il paese adesso ha bisogno.”

Le affermazioni del Segretario Canti ci impongono di dire sinteticamente alcune cose:

1. Dopo più di un mese dall’avvio di questa crisi – che possiamo tranquillamente definire di sistema - il Governo oggi è ancora alla ricerca dei "canali" di finanziamento, molto o poco che sia. Questo non va bene assolutamente, ma soprattutto non dà ai sammarinesi alcuna garanzia di tranquillità per il futuro. A questo punto, c'è solo da sperare che il Governo ci spieghi subito dove cerca, cosa chiede, a quali condizioni chiede.

2. Ancora più grave: le parole non corrispondono ai fatti.

Mentre il Governo afferma, a parole, che il contributo di tutti è necessario, è assolutamente falso che ci sia, o ci sia stata - in questo mese e più - la benché minima ricerca di un contributo attivo dell'opposizione. Fermi restando i ruoli ovviamente.

Non c'è stato a oggi né un tavolo né un tavolino né un tavolone e nemmeno una video conferenza in cui ci si sia potuti confrontare per conoscere e, se si volesse, fare proposte.

Se il ruolo assegnatoci da questo Governo è quello di semplici spettatori silenti, che lo dicano.

Se la strada del Governo è quella esposta oggi da Canti, che continui.

Ma dire il falso no.

Comunicato stampa

Repubblica Futura





