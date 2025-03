Repubblica Futura: "Le trasferte del Governo"

A San Marino chi è al governo può fare e dire ciò che vuole, anche in Consiglio Grande e Generale? Repubblica Futura rivolge questa semplice domanda alle persone di buon senso che sono rimaste nella maggioranza. Le ennesime intemperanze verbali del Segretario di Stato per il Turismo con la nuova delega all’Eurofestival e ai rapporti con Al Bano nell’aula consiliare, ripropongono con serietà il tema del rispetto dei ruoli istituzionali. San Marino è ancora uno Stato democratico? L’opposizione ha diritto di critica? Può monitorare l’attività del Congresso di Stato? Può rilevare i comportamenti che ritiene errati del governo? Repubblica Futura esercita con serietà il proprio ruolo di opposizione, anche se capiamo che questo non piaccia a un governo sgangherato in cui l’ego di qualche suo componente è smisurato e il semplice ruolo di Segretario di Stato sta stretto a chi oggi calca i palcoscenici della musica internazionale. Deve essere noioso venire in Consiglio Grande e Generale e sottoporsi ai riti della democrazia, sentire e dover rispondere alle critiche se per sbaglio si spara una fucilata contro una finestra durante una strage di cinghiali andata male. Oppure perdere tempo ad ascoltare qualche membro dell’opposizione che ricorda le centinaia di migliaia di euro spese per le trasferte dal governo globe trotter che con i soldi pubblici gira il mondo (alleghiamo per questo la risposta all’interrogazione di RF). Se oggi Pedini Amati definisce il comma comunicazioni uno sfogatoio, gli ricordiamo che quando era all’opposizione non perdeva occasione di sfogarsi, con esibizioni para-circensi, nei suoi interventi consiliari sempre al limite dell’offesa personale e con toni da sfida da saloon. Se questo è l’atteggiamento con cui, cari compagni del PSD, volete entrare in Europa, avanti così. Repubblica Futura non si fa intimorire né minacciare dai comportamenti gretti del Segretario di Stato per il Turismo, troppo spesso tronfio di successi effimeri dei quali dimentica i milioni di euro di denaro pubblico spesi, soldi di tutti i cittadini, anche di quelli che non l’hanno votato. Repubblica Futura rende pubblica la risposta all’interrogazione sulle trasferte dei membri di governo, così che i cittadini abbiano contezza di come sono spesi i loro soldi tra aerei, benzina, telepass, hotel, ristoranti, bar, per muovere il governo e tutti gli staff governativi. Cogliamo peraltro l’occasione per fare i complimenti al Direttore Generale Roberto Sergio e allo staff di San Marino RTV per l’ottimo lavoro fatto per il progetto festival e auspichiamo che la RAI rafforzi gli sforzi nell’emittente di Stato sammarinese, che è patrimonio di tutti i cittadini e non solo del ministro con delega ai rapporti con Al Bano.

C.s. Repubblica Futura