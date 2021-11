Repubblica Futura: odg Commissione Finanze

Nella seduta odierna della Commissione Consiliare Finanze è stato presentato questo Ordine del Giorno dai consiglieri di Repubblica Futura: La Commissione Consiliare Finanze bilancio e programmazione; artigianato; industria; commercio; turismo; servizi; trasporti e telecomunicazioni; lavoro e cooperazione;

· preso atto dei processi di indebitamento posti in essere nella corrente legislatura con la società americana Cargill e sui mercati finanziari, la loro ridotta scadenza ed il significativo tasso di interesse da questi richiesto;

· valutato quanto mai necessario un aggiornamento tempestivo e dettagliato sull’utilizzo di questo debito, i costi ad esso connesso, le consulenze sviluppate per ottenerlo e le modalità e i tempi per ripagarlo; Impegna il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio a riferire alla Commissione, prima della seconda lettura del bilancio previsionale per il 2022, anche in seduta segreta, circa:

1. l’ammontare della liquidità dello Stato alla data del riferimento ed in generale nel corso del 2021; 2

. la destinazione delle risorse generate dall’indebitamento (€ 490.000.000 complessivi) in particolare di quella parte non già destinata al rimborso del prestito a Cargill (€ 150.000.000 + circa € 4.500.000 di interessi), al rimborso del prestito zero coupon a Cassa di Risparmio (€ 94.000.000 circa) ed al prestito concesso da Banca Centrale della Repubblica di San Marino allo Stato (€ 55.000.000 circa), tenendo altresì conto dei disavanzi di bilancio registrato nel 2020 e previsto nel 2021;

3. il dettaglio di tutte le consulenze/incarichi poste/i in essere per la ricerca, l’ottenimento e la gestione di questi processi di indebitamento, compreso il collocamento, le operazioni di marketing, la gestione legale e contrattuale, ecc. con i relativi importi economici;

4. l’eventuale volontà di aumentare l’indebitamento esistente con nuove emissioni o nuovi accordi di finanziamento ovvero, al contrario, le modalità con cui giungere velocemente ad un avanzo primario di bilancio con cui ripagare gli interessi (ed eventualmente parte della quota capitale) sul debito. I consiglieri

Repubblica Futura

