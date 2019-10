Repubblica Futura presenta nuovo logo

Ogni campagna elettorale è per un partito un momento sostanziale di verifica del sentimento e dell’affezione dei propri aderenti. Siamo felici di aver potuto verificare in questi giorni, nell’ambito dei passaggi istituzionali della raccolta firme per la presentazione della nostra lista così come nella concretizzazione delle candidature per la nostra campagna elettorale, l’entità di questa affezione a Repubblica Futura. La lista dei candidati che si presenteranno per Repubblica Futura, infatti, è una lista particolarmente ampia, composta al 44% da donne e al 50% da laureati. Altro dato significativo: su 39 candidati solo 8 dipendenti pubblici. Questa lista dimostra, per Margherita Amici, che “chi si è candidato in Repubblica Futura è disposto a importanti sacrifici, personali e lavorativi, in un contesto politico in cui i lavoratori del settore privato e i liberi professionisti faticano a impegnarsi attivamente in politica, a causa della dilatazione dei tempi delle sedute del Consiglio, che nella passata legislatura arrivavano a occupare anche metà del mese lavorativo. Questo è un valore aggiunto per Repubblica Futura: i nostri candidati hanno un vissuto personale, di studio e lavorativo che ci ha consentito un confronto serio e nel merito sui contributi di tutti alla definizione del programma elettorale.” Repubblica Futura, ha ricordato il Segretario Podeschi, è “un progetto politico che storicamente è nato aperto e ha sempre lavorato in questo senso negli ultimi anni: un progetto inclusivo che si evidenzia anche nella linea stilistica del logo e della nostra comunicazione, che è volutamente lineare e chiara nei contenuti.” In quest’ottica in particolare va anche la realizzazione del nuovo logo del partito, presentato oggi in conferenza stampa: un restyling dell’immagine istituzionale per comunicare con voce più forte e chiara i valori e le caratteristiche che rappresentano il partito. “Le persone - ha sottolineato Mara Valentini - in questo momento cercano un punto di riferimento stabile e vengono da noi per questo: ci contraddistingue la stabilità, l’affidabilità, la serietà e tante persone in questi giorni si sono avvicinate a Repubblica Futura proprio per questo” ..... Repubblica Futura