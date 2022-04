Repubblica Futura presenta un Ordine del Giorno su San Marino Rtv

Viste le recenti notizie, apparse su vari media italiani, che hanno per oggetto apprezzamenti assai poco lusinghieri per la San Marino RTV e informazioni ancor più preoccupanti circa l’iter di ratifica dell’accordo tra la parte italiana e quella sammarinese, proprio in merito alla cooperazione in materia radio televisiva Considerato che detto iter di ratifica sarebbe ora fermo in una commissione parlamentare italiana Considerato altresì che da vari rappresentanti politici della Repubblica italiana sarebbero state rese dichiarazioni assai ostili alla ratifica stessa del succitato accordo Considerato inoltre che un piano di sviluppo e di sussistenza della San Marino RTV ad oggi difficilmente può prescindere dalla ratifica del succitato Accordo Il Consiglio Grande e Generale Impegna il Governo per il tramite dei Segretari di Stato competenti, del Presidente della San Marino RTV e della Direzione dell’emittente a riferire alla Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione, Sicurezza e Ordine Pubblico, Informazione, circa l’intera questione, le iniziative intraprese dal Governo per fare fronte a questa situazione ed alle progettualità della San Marino RTV per l’immediato presente e per il futuro.

