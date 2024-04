Repubblica Futura: "Pronti per la prossima campagna elettorale"

Repubblica Futura ha depositato nella mattinata di lunedì 29 aprile tutte la documentazione necessaria per partecipare alle prossime elezioni. Nicola Renzi ha sottolineato il grande entusiasmo per un risultato storico. Una lista che tocca la cifra più alta di candidati per RF, 43. Tra loro 18 persone che hanno già ricoperto il ruolo di Consigliere, 4 ex Segretari di Stato in varie legislature, 7 ex Capitani Reggenti, varie persone che hanno avuto esperienze nelle giunte di castello. Ma soprattutto cittadine e cittadini di ogni fascia di età, dai 21 anni, animati da un forte spirito di servizio e dalla voglia di fare. Dipendenti del settore privato e di quello pubblico, liberi professionisti, medici, insegnanti, per rappresentare l’intero tessuto socio-economico del paese e tutte le sue diverse declinazioni. “Siamo pronti per la campagna elettorale” ha detto Renzi “e speriamo che a prevalere non siano beceri attacchi personali o il teatrino della politica” ma le idee ed i progetti. Roberto Giorgetti ha spiegato come la prossima legislatura sarà complessa, con l’enorme tema del debito pubblico da gestire e molte riforme, purtroppo rimandate, da attuare, per mettere in sicurezza il Paese e consentirgli un nuovo sviluppo. Repubblica Futura valuta molto negativamente l’attuale legge elettorale, che non fa chiarezza e non valorizza le scelte dei cittadini. Per questo indicherà tutte le liste nelle pre-dichiarazioni, per poter valutare successivamente in base esclusivamente ai programmi ed alla possibilità di realizzare cose concrete per la repubblica. Gian Nicola Berardi, direttore di Toc Toc, ha presentato l’evento di venerdì 3 maggio al Centro Atlante, alle h. 18:00. Una giornata significativa, la giornata mondiale della libertà di stampa, che RF vuole celebrare con una edizione speciale di Toc Toc, il periodico satirico di RF, che per l’occasione rispolvererà le migliori vignette degli ultimi quattro anni. Milena Ercolani ha espresso il suo compiacimento per il clima trovato in RF, che la ha spinta a collaborare sempre più attivamente con il gruppo. Ha delineato alcuni punti di suo particolare interesse come la valorizzazione della cultura, la salvaguardia degli animali, l’adozione di defiscalizzazioni per la cura degli animali e la promozione della Scuola come pilastro del Paese. Tema ripreso da Fabrizio Perotto che ha criticato la chiusura del plesso di città e la contrapposizione messa in atto dal Governo tra due importantissime istituzioni culturali quali l’Istituto Musicale e la Scuola Elementare, per entrambe le quali RF vuole avere la massima attenzione. Patrizia Pellandra ha ribadito il suo impegno insieme ad RF per sostenerne le idee e contribuire alla loro elaborazione, con una attenzione per il settore socio sanitario ed i giovani. La volontà di continuare a promuovere una scuola inclusiva ed ampliare il tempo scuola con operatori dedicati e specializzati per favorire l’inclusione di tutti. Una attenzione particolare anche per lo sport, come strumento di promozione della salute e di socializzazione. Per questo l’idea di ampliare le strutture sportive del territorio e riqualificare vare aree. Enrico Carattoni infine ha ricordato la volontà di Area democratica di correre come indipendenti nella lista di RF. Persone che non si sono spostate da un seggio all’altro del Consiglio, ma che hanno, dopo un periodo di assenza dalla politica, fatto una precisa scelta di campo, ci hanno messo la faccia e si sottopongono alla valutazione dei cittadini. Tema fondamentale ricordato oggi è quello dei mutui sulla prima casa, per i quali occorre una particolare attenzione ed interventi immediati che li rendano più sostenibili. Repubblica futura è pronta ad affrontare la campagna elettorale con slancio ed energia, per proporre a tutti i Sammarinesi idee qualificate per rilanciare il paese e lo farà appena i tempi tecnici e le regole della campagna elettorale lo consentiranno.

