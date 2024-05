Repubblica Futura: Punti programmatici e priorità per la prossima legislatura

La Conferenza Stampa di Repubblica Futura ha evidenziato i punti programmatici e le priorità per la prossima legislatura. La conferenza si è aperta con la coordinatrice del partito Mara Valentini che ha tracciato la linea politica dopo gli apparentamenti espressi in questi giorni dalle forze politiche. Repubblica Futura non ha ricevuto veti ed è protagonista della prossima scena politica sammarinese. Indicata da tutti i Partiti e legittimata come interlocutore politico per le prossime alleanze. Repubblica Futura, nonostante i continui tentativi di screditamento, conferma la propria intenzione a confrontarsi con tutte le forze politiche e a mettere la propria esperienza a disposizione per trovare le necessarie convergenze per dare risposte al Paese. Mercoledì 8 maggio, a questo proposito, presso la sala Montelupo di Domagnano Repubblica Futura presenterà le proprie proposte e le priorità dell’agenda politica.

Nicola Selva sottolinea che oggi alla politica serve competenza e preparazione e per questo Repubblica Futura vuole individuare le future alleanze confrontandosi sui programmi e i temi più importanti per il paese, come la gestione debito pubblico, lo sviluppo economico e la sanità. Propone poi per le piccole imprese un “Pacchetto Crescita” dedicato all’incentivazione per quelle aziende che fanno investimenti qualificati (nuove produzioni, miglioramento energetico ec.) diminuendo i costi fissi, meno burocrazia minimi contributivi.

Sabrina Carattoni evidenzia come l’operazione del debito estero sia stata fatta senza la dovuta trasparenza e con contratti secretati. Pone i dubbi sulle scelte dei finanziamenti fatti con istituti privati e non statali. Prioritario è uno sviluppo che punti su una economia reale e produttiva, al turismo e alla finanza trasparente.

La politica è stata assente ed è mancata delle dovute attenzioni riguardo al territorio del Castello di Città sottolinea Marinella Giacobbi. Serve una riqualificazione dei luoghi di degrado nel Centro Storico: Ex Cinema Turismo, Villa Malagola ed ex Nido del Falco. Togliendo i servizi e la scuola – continua – il Castello si sta spopolando.

A proposito di territorio Augusto Michelotti pone l’attenzione al Piano Regolatore Generale che risale agli anni 90 ed è ormai obsoleto. Con la proposta di Boeri si era tentato di fare un nuovo piano degno di un paese moderno che teneva conto in modo equilibrato del nostro territorio. Noi crediamo che oggi debba essere riproposto e adeguato ai nuovi standard. A questo proposito Giovanni Lonfernini ricorda che a San Marino esistono ancore molte aree verdi e zone agricole che vanno valorizzate e integrate con strutture ricettive come gli agroturismi. Per Roberta Cecchini serve una vera riforma delle politiche sociali con particolare attenzione alle famiglie, ai giovani, agli anziani e soprattutto alle persone con disabilità. Vogliamo concrete alternative alle strutture assistenziali per una vera inclusione delle persone con disabilità. La Cecchini, già attiva nel comitato civico, rimarca anche la non corretta pianificazione e trasparenza sul progetto di ampliamento dell’aviosuperficie.

In conclusione Nicola Selva fa notare che Repubblica Futura si presenta con persone competenti e amanti del proprio paese, con proposte e idee, frutto di confronto con i cittadini e i rappresentanti dei settori del strategici del paese.

