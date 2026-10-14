Repubblica Futura: "Quando c’è di mezzo un primario, l’ISS va in tilt"

C’è una cosa che la dirigenza ISS pare non sappia gestire, i movimenti di personale medico quando si tratta di responsabile di unità organizzativa. Era accaduto in ortopedia, con petizioni popolari in favore di un medico e l’epilogo felice grazie alle pressioni dei cittadini. Ora accade di nuovo, diversa l’unità organizzativa - la chirurgia - ma il problema ha i soliti contorni. Il primario decide di tornare da un periodo di aspettativa, ma ecco mille pastoie burocratiche che di fatto ne impediscono il ritorno al ruolo ricoperto. Tutto normale? Per RF NO. Vedendo come il governo e il Comitato Esecutivo ISS gestiscono personale e dirigenza, l’impressione è quella di un grande pastrocchio. Vox populi vox dei, nei corridoi dell'ospedale non si parla d’altro. Da un lato ci sarebbe il solito approccio democristiano che condiziona pesantemente, dall’altro c’è la ragione e l’esigenza di avere di nuovo in attività un medico che per anni è stato uno dei professionisti di punta della nostra sanità. Repubblica Futura chiede una gestione dell’ISS trasparente e nell’interesse dei cittadini. Basta con le lotte fra guelfi e ghibellini all’interno dell’Istituto, basta con le ingerenze politiche da parte di potenti democristiani che stanno procurando disastri a tutto il sistema. A ciò aggiungiamo come il Comitato Esecutivo - quello che applicherà i ticket italiani alla nostra sanità e taglierà il numero delle mammografie per incassare i premi di rendimento - non ha ancora capito come gestire la sanità di una comunità di 35.000 abitanti e prende come esempio e copia quella italiana. All’ISS mancano medici, infermieri e chi ci lavora prova forte disagio. Il nuovo slancio promesso da Libera in campagna elettorale attraverso la nomina di un nuovo Comitato Esecutivo - parlano i fatti descritti - è già totalmente naufragato. La realtà dice che stiamo pagando non uno ma due direttori generali e poi, quando c’è di mezzo un primario, l’ISS va regolarmente nel pallone.





c.s. Repubblica Futura







