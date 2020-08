Repubblica Futura. Rete di governo

Repubblica Futura. Rete di governo.

Nella lenta mutazione del DNA politico di RETE, si segnala un nuovo importante passaggio: la presenza del leader Roberto Ciavatta - rinviato a giudizio - al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli. Dopo due legislature di attacchi, interpellanze e dileggi ai vari governi in visita al Meeting, dopo le accuse di elargire finanziamenti a un gruppo (CL) che aveva alcuni esponenti indagati dalla magistratura italiana, il leader ha rotto gli indugi e si è presentato in prima fila al Meeting di Comunione e Liberazione. Dubitiamo che, nell’occasione, si sia lamentato con gli organizzatori per aver spesso invitato, in precedenti edizioni, niente meno che Francesco Confuorti.... Come sono lontani i tempi in cui Ciavatta & Co. deridevano Pasquale Valentini per le sue posizioni troppo vicine a CL! E’ l’ennesima occasione per rilevare che la coerenza non appartiene al bagaglio politico di RETE ormai in piena trance agonistica governativa. Chissà poi se corrispondono al vero le voci di uno spin doctor straniero che sta dando robusti consigli ai retini di governo su come rendere più domestica e accattivante la loro immagine? Non mancano segnali in questa direzione come la nuova sede - stile boutique di moda - molto più comoda dei vecchi gazebo, oppure la presenza a eventi religiosi di un movimento che si è sempre dichiarato anti clericale e addirittura pronto a eliminare il nome del Santo da quello dello Stato. Ma sono i segni della mutazione genetica o, se si preferisce, della evoluzione politica di Rete. Da bruco a crisalide per arrivare allo stadio di farfalla nella parte finale di una metamorfosi che coincide con la salita al governo. Ci aspettiamo a breve altri significativi passaggi, come mangiare piadina e salsiccia alla festa dell’Amicizia, i silenzi imbarazzati in Consiglio Grande e Generale e a settembre tutti a Misano alla Moto GP a festeggiare, in mezzo alle ombrelline, la nuova RETE - Restauratrice, Edonista, Tecnocrate, Egocentrica - sulle comode e ben pagate sedie di governo! Come sono lontani i tempi delle iniziative contro le brioches gratis ai consiglieri...



I più letti della settimana: