Repubblica Futura: Salviamoci l'un l'altro.

In questa situazione pandemica possiamo misurare concretamente il significato dell'espressione "senso civico".

Non è più tempo di discorsi astratti ma di atti concreti e, vivendo in comunità, ogni nostra azione o non azione si ripercuote necessariamente sugli altri.

Ed è per questo che quando si parla di malattie altamente contagiose e potenzialmente molto pericolose, vaccinarsi dovrebbe essere un obbligo morale.

Il problema spesso è che non riusciamo a fidarci, abbiamo paura, o semplicemente (ed egoisticamente) decidiamo di rifiutare il vaccino, pensando che non serva a nulla, o credendo di non essere “a rischio”, sostenendo di sapere cosa è meglio per noi e per i nostri figli. Una sorta di mancata fiducia nella scienza.

A pensarci bene però, probabilmente chi fa questo ragionamento non si accorge che le nostre vite sono una lunga sequenza di atti di fede verso qualcuno. Non potendo essere in grado di conoscere tutte le scienze infatti, dobbiamo affidarci, e allora guidiamo l’auto che qualche ingegnere ha progettato e con essa percorriamo strade e ponti che altrettanti uomini e donne hanno costruito, abitiamo in case che certamente, tranne rari casi, non ci siamo fatti da soli, e viaggiamo su aerei che sono pilotati da persone che nemmeno conosciamo. Però poi, quando di fronte ad un virus che ha messo in ginocchio il mondo intero, menti brillanti riescono a produrre in tempi brevissimi un vaccino che potrebbe restituirci la perduta normalità, alcune persone (troppe), scelgono di non fidarsi.

Quello che più dovremmo tenere a mente, è che se si raggiunge quella che viene definita immunità di gregge, si impedisce al virus di abitare, e quindi nuocere, all’intera comunità; e scegliere di non adempiere a quest’obbligo morale e vivere in comunità da non vaccinati, significa aumentare la possibilità di infettare coloro che non si sono potuti vaccinare per ragioni mediche , o quelli che a causa di malattie sono trattati con farmaci che riducono o annullano la risposta immunitaria, che sono ovviamente le persone più fragili.

Ecco da dove dovrebbe nascere il dovere morale di vaccinarsi, se non dovesse essere sufficiente un’analisi razionale e una fiducia negli uomini e donne di scienza che grazie alle loro competenze ci stanno offrendo l’unica arma efficace contro il Covid-19.

Scegliamo di vaccinarci, salviamoci l'un l'altro!

