Repubblica Futura: Sedicenni in Microcar

Repubblica Futura: Sedicenni in Microcar.

Una doccia fredda inaspettata per i sedicenni, titolari di patente AM, tutti convinti di poter, legittimamente, trasportare un passeggero sulla loro microcar così come già da tempo è consentito ed avviene in territorio italiano. Una convinzione diffusa, finanche scritta a chiare lettere nelle FAQ pubblicate da URAT (almeno fino al 28 gennaio 2024) ma di recente messa in discussione, almeno per il territorio della Repubblica di San Marino, in ragione di difformità normativa. Repubblica Futura ritiene che questa situazione di incertezza non sia condivisibile ed intende adoperarsi e proporre quanto prima proposte di modifica della normativa che, trattandosi di circolazione stradale, armonizzino le regole relative alla patente ed al codice della strada di San Marino con quelle dell’Italia per garantire uniformità, sul punto, della regolamentazione fra i due territori così da garantire chiarezza ed uniformità normativa anche per i sedicenni sammarinesi. Repubblica Futura proporrà quindi modifiche tali da consentire, inequivocabilmente, al sedicenne sammarinese, munito di patente AM e, con il consenso dell’esercente la potestà genitoriale, la facoltà di trasportate legittimamente un passeggero a condizione, ovviamente, che il mezzo condotto sia omologato per due persone e che ci sia adeguata protezione assicurativa. Repubblica Futura ritiene che sia opportuno armonizzare le norme ed adeguarle ai mutamenti sociali per giungere ad un quadro inequivocabile e chiaro per tutti e consentirne ed esigere il pieno e condiviso rispetto consentendo altresì, e senza incertezze, l’effettiva operatività della copertura assicurativa.

cs Repubblica Futura

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: