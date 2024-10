Repubblica Futura: Siamo all’inizio della legislatura e l’aria che si respira è già quella della fine

Si è tenuta mercoledì 9 ottobre 2024 una conferenza stampa di Repubblica Futura.

Mara Valentini, Coordinatore del movimento, ha posto l’attenzione sul ruolo cui RF è chiamata in questa nuova legislatura. Un ruolo di opposizione, rafforzato dall’importante incremento di consenso dei Sammarinesi. Per svolgere al meglio la sua funzione RF ha deciso di reimpostare la propria organizzazione e comunicazione. É stato dato nuovo impulso ai gruppi di lavoro interni per formulare proposte, progetti di legge, proposte di emendamenti, interrogazioni, interpellanze ed ordini del giorno. La comunicazione si incentrerà su due canali: i buchi neri e le stelle comete, cioè: critica, doverosa, verso alcune azioni del Governo e proposte, che possano dare speranze e risposte alle esigenze del Paese. RF promuoverà inoltre incontri con i Cittadini sui territori ed un primo evento il 30 novembre.

Il Presidente Roberto Giorgetti ha analizzato le principali risultanze del report del FMI. “Contiene indicazioni importanti, molte delle quali già evidenziate negli anni da RF”. Il tessuto produttivo ed economico è solido, grazie alla sua diversificazione. Questo è un dato molto positivo. Vi è però un rischio consistente del deterioramento del contesto economico internazionale. Ci sono peraltro anche ombre: il debito, e la sua gestione che può mettere a rischio la sovranità del paese. C’è un deficit quest’anno di circa 40 milioni di euro e la cifra degli interessi sul debito è di 42 milioni. Non sono problemi insormontabili, ma manca un progetto, un percorso per rendere sostenibile il debito. Il FMI propone una sua riduzione annuale dell’1%, circa 15 milioni, per portarlo nel tempo al livello del 60% del prodotto interno lordo sammarinese, ma dal governo non si hanno indicazioni o progetti nel merito, e la spesa pubblica sembra sempre più fuori controllo. Inoltre si dovrà rimettere mano alla riforma delle pensioni -dice il FMI- perchè quella fatta è insufficiente. Come RF abbiamo sottolineato per primi il tema del calo demografico e delle nascite, stressato concretamente anche nel report FMI. Poi vi è il tema nodale del sistema bancario, sul quale tanti interventi ed iniezioni di liquidità da parte dello Stato sono stati fatti. Ora servirebbe un progetto concreto, che il governo non sembra avere, neppure in vista dell’accordo di associazione con la UE.

RF si impegnerà anche a fornire una “traduzione di cortesia” ed il link del report in lingua inglese sul proprio sito in modo da facilitarne la visione da parte di tutti i cittadini interessati.

Il Capogruppo Nicola Renzi ha rimarcato la volontà di Repubblica Futura di rilanciare il proprio ruolo, forti del consistente aumento di consensi ricevuto dai Sammarinesi, mettendo in campo una opposizione costruttiva, di controllo fermo delle azioni di maggioranza e Governo e di proposte per rispondere alle necessità del Paese. “Per questo RF è a disposizione di tutti i cittadini per ricevere contributi, suggerimenti, proposte! Voglio ringraziare i tanti sammarinesi che già dalle elezioni e dopo si sono avvicinati alla famiglia di RF”.

Renzi si è anche detto preoccupato per la situazione politica. “Siamo all’inizio della legislatura e l’aria che si respira è già quella della fine” ha detto. Per la seconda volta di fila ci troviamo davanti ad una maggioranza abnorme di 44 consiglieri. Questo incide profondamente sul rapporto tra maggioranza ed opposizione. “Maggioranze così grandi si creano o per far fronte a momenti di enorme difficoltà e di emergenza nazionale, oppure perchè si sono trovate convergenze profonde e solide tra i partiti che la compongono. Ad oggi però continua la litania del “va tutto bene” e non pare di vedere alcun accordo programmatico solido, dunque, purtroppo, l’unica spiegazione per questa maggioranza è la gestione spicciola del potere, e si vede eccome!” “Il governo dei proclami e dei litigi pare addirittura non esserci. È già impantanato e non riesce a dare risposte concrete”. Intanto emergenze sociali come la lotta all’inflazione, il problema casa, la situazione di giovani ed anziani restano clamorosamente irrisolte.



