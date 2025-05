Repubblica Futura sul 1° maggio

Il 1° maggio è una data ricca di significati che Repubblica Futura intende ricordare e rafforzare tramite un’azione politica che non si esaurisca in una sola giornata. Il lavoro è una dei pilastri fondanti della società, diritto di ogni cittadino - donna e uomo - di accedervi in base alle proprie aspirazioni, capacità e preparazione professionali e diritto a condizioni ambientali salubri e serene. Repubblica Futura ritiene che la politica debba rivolgere un’attenzione costante al mondo del lavoro ed un atteggiamento di rispetto, improntato al dialogo, con le forze sindacali e le organizzazioni datoriali. In questo anche lo Stato deve svolgere il suo ruolo, non solo come soggetto che fa vigilanza sulle norme ma come datore di lavoro più importante, in termini numerici, del Paese. Ridurre la precarietà, premiare il merito e non la fedeltà politica sono elementi rilevanti affinché il mondo del lavoro pubblico non sia più considerato un serbatoio di voti ma il luogo che valorizza le aspettative dei lavoratori in termini professionali e di sicurezza. Ultimo punto, il salario. In una fase storica in cui l’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse, le guerre commerciali, la crisi climatica hanno portato un consistente e sistematico aumento dei prezzi, Repubblica Futura ritiene che debba essere attuata una seria riflessione sulla congruità dei salari rispetto al costo della vita, anche rispetto agli interventi-spot di un approccio governativo spesso basato su una pioggia di micro sgravi fiscali, utili del punto di vista propagandistico ma decisamente inconsistenti nelle politiche di medio/lungo termine. Repubblica Futura intende quindi augurare a tutti lavoratori un buon 1° maggio confermando la sua volontà di tenere alta l’attenzione su un tema fondamentale per la vita di tutti i cittadini.

