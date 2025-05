Repubblica Futura sull'istanza n. 5: mancato versamento dei contributi previdenziali

Durante i lavori di ieri del Consiglio Grande e Generale è stata posta in discussione un’istanza d’Arengo che tocca un argomento tanto delicato quanto fondamentale: gli ammanchi nei versamenti contributivi, un tema che è spesso stato oggetto dei dibattiti in Aula su cui Repubblica Futura già più volte si è spesa, ritenendo il tema cruciale.

L’istanza, nel suo buon senso, chiedeva solo una cosa, chiara ed immediata: che venissero adottate misure normative adeguate affinché i dipendenti fossero tempestivamente informati, tramite gli uffici competenti, del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dei loro datori di lavoro.

Una richiesta legittima, di trasparenza e tutela, che avrebbe dovuto trovare accoglienza unanime. E invece la maggioranza, seppure tra qualche distinguo, finalizzato a giustificare una ingiustificabile posizione, ha preferito dire "no". Un “no” politico, mascherato dietro un’apparente sufficienza tecnica: secondo loro "gli strumenti già ci sono". Una motivazione tanto vaga quanto debole, che fa sorgere il sospetto che la volontà di agire davvero non ci sia mai stata. Gli strumenti infatti non ci sono, perché nessun alert viene inviato ai lavoratori rispetto al mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

A rendere il quadro ancora più desolante l’intervento del Segretario di Stato al Lavoro Alessandro Bevitori: un retorico e opaco scritto in “legalese”: nessuna risposta nel merito, nessuna presa in carico di una preoccupazione reale che esiste nel Paese.

Mentre il PSD si è caratterizzato per la totale assenza nel dibattito, Libera ha cercato di mettere una pezza: invece di prevedere l’alert, forse la Pubblica Amministrazione renderà disponibile su ARPA la posizione previdenziale del lavoratore relativa anche al primo pilastro contributivo.

Repubblica Futura, che già a dicembre e a marzo scorsi aveva sollevato la questione trovandosi davanti un muro di gomma, non ha potuto far altro che constatare l’ennesimo fallimento di un dialogo che la maggioranza si ostina a non voler aprire, come riportato dal Consigliere Renzi che, laconico, ha concluso dicendo che se non si fosse “riusciti in tre mesi ad implementare un sistema di alert automatico” sarebbe stato “meglio chiudere! - figuratevi come potete pensare di tenere sotto controllo il sistema previdenziale”.

Ancora una volta, dunque, assistiamo al benestare silenzioso davanti ad un comportamento irresponsabile da parte di chi, per primo, dovrebbe tutelare i lavoratori.

Inoltre, se anche fosse vero che il mancato versamento dei contributi nel primo pilastro, diversamente da quelli del secondo pilastro, non determinerà ammanchi nella pensione del lavoratore interessato, il Governo non si preoccupa dei buchi di bilancio che questi mancati versamenti, tutt’altro che rari - come dimostra la cronaca degli ultimi anni - genereranno nella casse pubbliche? Evidentemente no, al Governo di questo sembra non importare assolutamente nulla.

Ancora una volta, ci si rifugia dietro a sproloqui e formalismi per non affrontare in modo efficace una questione che tocca un nervo scoperto. Ancora una volta, maggioranza e Governo dimostrano la mancanza di volontà di abbandonare determinate dinamiche che tanto male hanno fatto a questo paese.

E a questo punto la domanda è inevitabile: “forse la verità è che si vuole continuare a coprire gli amici degli amici di una determinata fazione politica? Utilizzando anche questo come strumento di clientelismo?”, come ha sollevato la Consigliera Conti.

La risposta, purtroppo, sembra scritta nei voti – o meglio, nei non voti a favore – dell’istanza.

L’epilogo tragicomico è stato un ordine del giorno, presentato dalla maggioranza, che ha il solo pregio di aver sconfessato gli interventi dei Segretari di Stato Fabbri e Bevitori e l’intollerabile pecca di essere completamente insufficiente ed inadeguato.

Repubblica Futura ha votato "no" all'ordine del giorno, con l'amara consapevolezza che l'Aula ha perduto l'ennesima occasione per mostrarsi dalla parte dei lavoratori.

Comunicato stampa

Repubblica Futura