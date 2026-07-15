Repubblica Futura: Superati gli ultimi ostacoli per l'Accordo di Associazione

Repubblica Futura apprende con favore del superamento degli ultimi ostacoli formali dell’Accordo di associazione con l’Unione europea. Oggi riteniamo sia un giorno positivo per tutto il Paese che può guardare ora con più tranquillità verso uno scenario strategico per la Repubblica. Tuttavia ciò che è accaduto in queste ore non cancella l’immenso pastrocchio che è stato prodotto nelle vicende chiaroscurali legate all’indagine penale denominata “Piano Parallelo”. Repubblica Futura ritiene l’Accordo di associazione un punto fondamentale dell’agenda politica del Paese, patrimonio di tutti i Sammarinesi, investimento per il futuro e le giovani generazioni. Ci sarà tempo nei prossimi mesi per chiarire cosa è avvenuto davvero nella vicenda del tentato acquisto di Banca di San Marino e nei rapporti con la Bulgaria, accertare chi ha sbagliato e quantificare i danni diretti e indiretti provocati alla Repubblica. Oggi è un giorno di gioia ma non cancella quanto è accaduto.

C.s. Repubblica Futura







