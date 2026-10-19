Repubblica Futura: "Un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali della Repubblica"

Repubblica Futura: "Un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali della Repubblica".

Da oggi inizia un nuovo capitolo nelle relazioni internazionali della Repubblica di San Marino. La firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione europea è un punto fondamentale da cui costruire un nuovo quadro di relazioni per garantire sviluppo e prosperità ai cittadini e alle imprese del nostro Paese. Repubblica Futura ritiene la firma un punto di partenza e non un punto di arrivo. E’ finita la ricreazione e gli slogan ai quali il governo ci ha abituato in questi anni. Inizia una nuova fase in cui attraverso una piattaforma generale - l’Accordo di Associazione - la Repubblica di San Marino potrà regolare in modo organico ed equilibrato i rapporti con l’Unione europea. E’ il risultato di un lavoro di anni, svolto almeno da 5 differenti governi, con maggioranze composite che hanno rappresentato l’intero arco istituzionale del Paese. Repubblica Futura ha dato il proprio contributo sia in posizioni di governo che di opposizione, con coerenza e linearità. Riteniamo che lo sviluppo e l’intensificazione delle relazioni con l’Unione europea sia l’asse su cui sviluppare il futuro delle nostre relazioni internazionali. I timori dei cittadini, di fronte a un orizzonte così vasto, sono ragionevoli e comprensibili anche a causa delle politiche balbettanti del governo e di una serie di passi falsi che hanno dilatato i tempi della chiusura dell’Accordo. Ma l’Europa è il naturale scenario culturale, sociale e storico a cui San Marino appartiene, rispetto al quale la fase attuativa dell’Accordo di Associazione è un appuntamento con la storia da non mancare. Inizia da oggi il lavoro vero per dare forma e sostanza ai contenuti dell’Accordo. Ci saranno passaggi politici ed istituzionali a cui Repubblica Futura si approccerà con coerenza rispetto alle posizioni che abbiamo sempre avuto sul dossier Europa, sulle quali abbiamo sempre ritenuto prioritario l’interesse nazionale.



c.s. Repubblica Futura



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