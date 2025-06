Repubblica Futuro: i manager di Cassa di Risparmio assolti dopo anni di supplizio

Repubblica Futura intende esprimere profonda soddisfazione per l’esito del procedimento penale che ha coinvolto per anni i manager della più grande banca della Repubblica di San Marino, Cassa di Risparmio. L’assoluzione di queste persone, alcune delle quali cittadini sammarinesi, rispetto a una ipotesi accusatoria che il magistrato ha sentenziato inesistente, deve indurre ad alcune riflessioni. Non entriamo nel merito del procedimento penale e della sua durata trattandosi di un tribunale estero. Certo però che tutto quanto è successo fa davvero riflettere. Rileviamo semplicemente come da quell’inchiesta, carcerazioni e procedimenti penali, si sia acuita la difficoltà dell’istituto di credito più grande e antico della Repubblica, che poi è divenuto successivamente di proprietà dello Stato. Un vero e proprio attacco smisurato ad una eccellenza sammarinese. Speriamo davvero che il Governo valuterà se avviare delle azioni risarcitorie in merito ai danni economici e di immagine arrecati al Paese. Siamo di fronte a un tema su cui in modo bipartisan riteniamo si debba perseguire l’interesse nazionale. Il problema non è solo recuperare soldi, società e ruolo di un progetto economico che un’inchiesta penale ha affondato, ma di principio, rispetto a un’ingiustizia che un primario asset dello Stato ha subito e che ha subito l’intero Stato. Ci sono poi anche le persone, i manager, alcuni sammarinesi lasciati da soli a difendersi rispetto ad accuse enormi che se oggi trovano piena soddisfazione nella sentenza del tribunale estero non avranno cancellato quanto accaduto in termini personali rispetto anche a misure cautelari esercitate all’estero con modalità poco consone a uno Stato evoluto. Repubblica Futura esprime vicinanza alle persone e auspica che con solerzia e trasparenza il governo e la società si attivino nelle sedi opportune per valutare eventuali azioni risarcitorie e azioni che possano riscrivere una pagina triste della storia recente della Repubblica, peraltro in applicazione di un ordine del giorno già votato nella passata legislatura all’unanimità. Per questo Repubblica Futura nella prossima sessione consiliare proporrà un odg con la volontà di ribadire, alla luce dei nuovi sviluppi giudiziari, pieno mandato al Governo per esercitare tutte le azioni necessarie a reintegrare gli interessi della Repubblica e dei singoli.

c.s. Repubblica Futura





