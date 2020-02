Res: convinti sul percorso di riaffermazione e di riaggregazione riformista

Res: convinti sul percorso di riaffermazione e di riaggregazione riformista.

Nei giorni scorsi abbiamo svolto la nostra assemblea degli aderenti; l’occasione è stata utile per analizzare con attenzione l’ultima tornata elettorale focalizzandoci sul risultato ottenuto sia come lista sia come candidati all’interno del progetto Libera. Un risultato che sicuramente ci ha fatto riflettere in termini di proposta politica, ma che ci vede comunque sempre convinti sul percorso di riaffermazione e di riaggregazione riformista, iniziato con “Libera”, crediamo infatti che solo un soggetto con caratteristiche fortemente progressiste possa essere utile a trovare soluzioni e condivisioni con le quali ripianare gli ambiti strategici del nostro Paese. Pur ribadendo queste posizioni non possiamo non soffermarci su quanto sta avvenendo attorno al progetto di Libera, quindi in maniera composta e corretta monitoreremo costantemente la situazione, in particolare sarà importante conoscere la risoluzione ed i contenuti che verranno esplicitati dal Congresso Generale di SSD del prossimo marzo, un alleato visto come fondamentale per la riaffermazione e la riaggregazione riformista. Res continuerà la propria azione politica dedita al pragmatismo e alla concretezza nella risoluzione dei problemi, proprio in relazione a questo concetto, ci preme assolutamente sottolineare che l’azione governativa non è assolutamente nata sotto una buona stella, crediamo infatti che le parole debbano essere sostanza, quindi tutti gli interventi della precedente legislatura espressi dalla vecchia opposizione sul tema giustizia devono essere confermati, ci riferiamo soprattutto al non avere fretta, cercare di trovare la condivisione, avere un giusto equilibrio di valutazione sul merito, parole che al momento non trovano continuità con gli atti proposti dall’attuale maggioranza, dispiacerebbe pensare che le affermazioni fatte da parte di tanti autorevoli politici nella precedente legislatura servissero solo a sovvertire il potere governativo, ci auspichiamo che questo possa essere solo uno spiacevole presagio. In conclusione ci teniamo comunque a stimolare l’azione della maggioranza nel lavorare assiduamente sui tanti temi rimasti inevasi ormai da troppo tempo, non concentrandosi esclusivamente sul tema della giustizia, crediamo infatti sia quantomeno utile e necessario aprire celermente un dialogo sul risanamento del sistema bancario, su una riforma previdenziale e fiscale, su come riuscire a sostenere e mantenere il nostro stato sociale, sempre più logorato da anni di difficoltà, noi certamente per quanto possibile faremo la nostra parte, da attenti osservatori di una politica che assolutamente deve ricominciare a recepire i bisogni e le esigenze della propria cittadinanza.

Comunicato stampa

Res – Riforme e Sviluppo



I più letti della settimana: