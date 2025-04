Residenze Fiscali non domiciliate: plauso dei Sindacati all’iniziativa dell’Opposizione che deposita Pdl abrogativo

Residenze Fiscali non domiciliate: plauso dei Sindacati all’iniziativa dell’Opposizione che deposita Pdl abrogativo.

Dopo la dura presa di posizione di CSdL, CDLS e USL sulle Residenze Fiscali Non Domiciliate, definite un azzardo, e di cui ne hanno chiesto l’abrogazione, le forze di opposizione, insieme a Demos, hanno depositato un Progetto di Legge abrogativo degli articoli che hanno creato la possibilità di concedere le RFND. "È il momento di fare un atto di chiarezza parlamentare", hanno detto Rete, Domani Motus Liberi, Repubblica Futura e Demos. "Anche dalla maggioranza si levano voci critiche che non trovano, nei fatti, riscontro. L'obiettivo è impedire al Governo di portare avanti un modello di 'sviluppo' fallimentare, che rischia anche di generare nuovi danni d’immagine al Paese". Il PdL che raccoglie anche le richieste dei Sindacati, verrà inoltre presentato ai cittadini per evitare che prendano piede altre autorizzazioni analoghe a quella che ha interessato la San Marino World, per la quale le tre Organizzazioni Sindacali hanno chiesto la revoca della licenza. Un altro timore, sollevato dai Consiglieri di opposizione, è che questo modello possa influenzare negativamente l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. La Confederazione Sammarinese del Lavoro, la Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi e l’Unione Sammarinese Lavoratori hanno accolto con favore l’iniziativa messa in campo dalle Opposizioni, con l’inserimento del PdL in prima lettura già nel prossimo Consiglio Grande e Generale, ipotizzando anche la richiesta di procedura d’urgenza. Le OO.SS. auspicano che, già in occasione del dibattito in Commissione Consiliare previsto per venerdì 11 aprile, a seguito della relazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri sulla vicenda San Marino World, emerga la chiara volontà, anche della maggioranza, di chiudere una volta per tutte questa vicenda attraverso la celere abrogazione della norma sulle RFND. Saremo presenti a Palazzo Pubblico per seguire la discussione durante la seduta pubblica della Commissione.

