Residenze fiscali non domiciliate, Rete: "Dalla maggioranza forzatura inutile e grave"

Una maggioranza nebulosa, a tratti assente, che non riesce a rispondere all’opposizione e, spesso, non riesce neanche a garantire i numeri in Aula. Un Governo in preda alle logiche pre-elettorali, che ha trasformato la Legge di variazione di bilancio in merce di scambio portando più di 30 articoli di emendamenti al bilancio che poco hanno a vedere con correzioni tecniche e molto più con contenuti politici e impattanti per il Paese. Tra questi anche 2 emendamenti che riportano in Aula le residenze fiscali non domiciliate già bocciate con il progetto DES. Unanime l'opposizione che ha dato disponibilità a ritirare i propri emendamenti nel momento in cui il Governo snellisse il testo dell'assestamento di quei due emendamenti, che nessuno vuole, a quanto pare anche alcuni esponenti della stessa maggioranza. Ma il Governo ha detto “no”, vuole portarli avanti a tutti i costi inspiegabilmente, bloccando piuttosto i lavori del Consiglio, costringendo l’opposizione ad una vera e propria prova di forza non necessaria, ma a cui non possiamo sottrarci. Sarà necessario addirittura convocare il Parlamento, per cercare di concludere i lavori, nelle settimane ferragostane, noi non verremo meno al confronto nella speranza che la maggioranza comprenda l’inutilità e la gravità della forzatura richiesta dal Governo.

c.s. Movimento RETE