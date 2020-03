Consideriamo che in questa fase buia e particolarmente difficile causata dall’attuale fenomeno epidemico, dove tutti siamo chiamati al rispetto delle misure restrittive volte a superarlo e di tutte quelle direttive che si rendono necessarie per garantire coesione e uniformità d’azione, l’Iniziativa “Social” che lanciamo all’insegna della Resilienza, oltre a non violare tali prescrizioni, possa rappresentare un semplice ma utile incoraggiamento ad affrontare con fiducia e successo la situazione contingente. Il Progetto si concluderà a Settembre quando il duro passaggio di oggi sarà alle spalle e torneremo ad abbracciarci, più uniti e più forti di prima. Coraggio, San Marino ce la farà!

Sotto l’Alto Patrocinio

degli Eccellentissimi Capitani Reggenti

con il Patrocinio

della Segreteria di Stato all'Istruzione e Cultura

di tutte le nove Giunte di Castello

e dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino

in collaborazione con

Tedx San Marino e Fridays for Future San Marino

Attiva-Mente con il forte sostegno della Fondazione Alexander Bodini, in occasione della prima Giornata Nazionale dell’Educazione alla Cittadinanza,

organizza

#Resiliente-Mente

Concorso fotografico

un'Iniziativa culturale che si propone di fornire un piccolo contributo alla formazione di una coscienza civile, attenta e responsabile coniugando la conoscenza delle Istituzioni, della storia, del territorio e delle tradizioni sammarinesi, con la diffusione dei valori e dei principi sui quali si basa la millenaria storia della nostra Repubblica. Il nostro patrimonio storico e naturale, sociale ed istituzionale, fondato sulla Pace, la Democrazia, la Giustizia e la Libertà è inestimabile, abbiamo il diritto ed il dovere di promuoverlo e valorizzarlo. Oggi, ancor più che in passato, principi quali l’uguaglianza, l’inclusione e il rispetto del contesto ambientale del nostro Paese, sono di particolare importanza e richiamo perché riflettono esigenze ed urgenze che non possiamo più sottovalutare. Sono sfide del tempo che stiamo vivendo e che hanno bisogno di risposte e azioni condivise, solidali ed inclusive, maturate in un costante confronto e dialogo, soprattutto con le nuove generazioni.

L'educazione alla Cittadinanza favorisce la crescita di cittadini attivi, in grado di partecipare in maniera consapevole alla cosa pubblica e capaci di prendersi cura del bene comune e del contesto di cui fanno parte.

Una Comunità unita e solidale che si nutre di certi valori, si arricchisce di esperienze, si poggia su basi solide, evolve e quindi, rafforzandosi costantemente, diventa Resiliente.

I partecipanti dovranno rappresentare con dei semplici ma significativi scatti fotografici la realtà Stato di San Marino e quindi il contesto istituzionale, paesaggistico e culturale, in relazione agli aspetti:

1) Al Diritto alla partecipazione attiva delle persone con disabilità che, in quanto tali, non dovrebbero essere penalizzate ma ricevere il sostegno di cui hanno bisogno per partecipare a tutti gli aspetti della vita pubblica sammarinese senza discriminazioni e come chiunque altro, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nessuna diversità può essere causa di emarginazione e limitare la legittima aspirazione a vivere una vita libera e indipendente.

2) All’impegno per lo sviluppo sostenibile, per il rispetto e la cura dell’ambiente naturale, ponendo attenzione al consumo del suolo, alla dispersione dell’acqua, allo spreco alimentare, al corretto riciclo dei diversi materiali e al risparmio energetico. Occorre porre in atto politiche e assumere comportamenti virtuosi e responsabili per arginare le possibili drammatiche conseguenze legate alla cementificazione selvaggia, all’inquinamento ambientale e ai cambiamenti climatici che hanno sconvolto i delicati e fragili equilibri del nostro ecosistema.

#Resiliente-Mente, il social contest fotografico lanciato da Attiva-Mente, è aperto a tutti, prevede ricchi premi e tanta solidarietà. Per tutti i dettagli si rimanda al Bando, alla Scheda d’Iscrizione e al Regolamento che si possono scaricare dal sito internet www.attiva-mente.info/SanMarinoResiliente/

Si ringraziano sentitamente, infine, gli sponsor Triride, San Marino Fotocine e Trony San Marino.

La locandina del Progetto è consultabile cliccando qui.

Chi può partecipare

Il concorso è aperto a tutti ad esclusione dei membri della Giuria e loro familiari nonché di tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

Costi di partecipazione

La partecipazione al concorso ha un costo di € 15 (quindici) da versarsi tramite bonifico bancario sul Conto Corrente Bancario di Attiva-Mente SM88E0854009800000060146608 specificando la Causale “Partecipazione concorso fotografico”

Per i soggetti partecipanti al concorso minori di anni 18 (diciotto) non è prevista alcuna quota di partecipazione.

Come partecipare

Ogni partecipante potrà inviare all’indirizzo sanmarinoresiliente@gmail.com non più di 2 (due) fotografie in tecnica digitale riferite ciascuna o entrambe al punto 1 e 2 del Focus tematico del Concorso. Le stesse dovranno essere allegate unitamente alla Scheda d’Iscrizione debitamente compilata e firmata, copia del documento d’identità e, nel caso di soggetto partecipante maggiorenne d’età, alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Specifiche tecniche delle fotografie

La risoluzione di ciascuna fotografia deve essere di 300 dpi (dimensione minima lato lungo 3000px) e in formato JPEG (.jpg).

Sono ammesse fotografie in b/n oppure a colori, con inquadrature sia verticali che orizzontali. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, fotomontaggi, foto con firme o watermark.

I file non conformi alle suddette specifiche non verranno presi in considerazione.

Selezione e controllo

Tutte le foto vengono controllate per assicurarsi che soddisfino le regole della competizione prima di essere accettate e selezionate. Una volta che una foto è stata rivista, i partecipanti riceveranno un'e-mail con la notifica se è stata accettata o rifiutata.

Pubblicazione Online e termine partecipazione

Le foto dovranno pervenire dal 15 Marzo 2020 al 15 Settembre 2020, Giornata Internazionale della Democrazia e data in cui si insedierà la Giuria.

Le foto saranno pubblicate online sui due profili Social dell’Iniziativa a partire dal 1 Aprile 2020.

Giuria

Le fotografie presentate saranno esaminate e valutate da un’apposita Giuria nominata da Attiva-Mente, composta da autorevoli figure e che selezionerà i vincitori.

Le fotografie inviate saranno giudicate basandosi sui seguenti criteri:

- aderenza al tema

- qualità tecnica e interpretativa

- originalità

- i Like sulla singola foto postata dagli organizzatori sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Concorso

Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile ed insindacabile.

Premi

I cinque vincitori finali riceveranno:

1 ° Premio - Fotocamera Reflex Professionale + € 1.000 + Zaino

2 ° Premio - Smartphone Hauwei P30 Pro + Zaino

3 ° Premio - Monopattino elettrico Segway + Zaino

4 ° Premio - Smartwatch Active Samsung + Zaino

5 ° Premio – Drone DJI Tello + Zaino

Selezione dei vincitori

Al termine del periodo di selezione della Giuria, i primi 25 finalisti riceveranno una notifica via e-mail. Tra i 25 finalisti, la giuria selezionerà i 5 vincitori, che verranno rivelati il giorno 1 Ottobre 2020.

#Resiliente-Mente sostiene TEDx Città di San Marino

Il ricavato di #Resiliente-Mente andrà a sostegno di TEDx Città di San Marino, tutte le 25 fotografie finali, incluse le cinque vincitrici, verranno esposte/presentate e premiate a fine Ottobre 2020 durante uno “Speciale momento TEDx”.

Solidarietà

Infine, #Resiliente-Mente prevede un particolare ritaglio dedicato alla beneficenza; una parte dei proventi saranno devoluti ad un’Organizzazione straniera che si occupa di persone con disabilità nell’ambito di Progetti di Solidarietà Internazionale. Inoltre, durante lo svolgimento del Concorso sono previsti altri momenti legati al divertimento e alla solidarietà che ora non sveliamo!



