Resoconto dell’attività posta in essere da militari Gendarmeria nell’ultimo periodo estivo

Resoconto dell’attività posta in essere da militari Gendarmeria nell’ultimo periodo estivo.

- In data 26 luglio 2022 una pattuglia di questo Reparto, in collaborazione con il personale della Centrale Operativa Interforze, con grande impegno e professionalità, procedeva a rintracciare, fermare e controllare due pregiudicati, a bordo di Fiat Iveco, rei di truffa e successiva fuga repentina, ai danni di una ditta sammarinese per un importo di circa 20.000 euro di materiale sottratto. Le successive attività di Polizia Giudiziaria permettevano di riconsegnare la merce prelevata illegalmente all’avente diritto e alla denuncia in stato di libertà dei due soggetti di nazionalità italiana.

- In data 26 luglio 2022, al termine di un’attività di controllo espletata da una pattuglia afferente a questo Reparto il cui esito era la fuga repentina fuori territorio del soggetto fermato, veniva deferita alla locale A.G. persona di sesso femminile rea di “violenza o minaccia contro l’autorità” e di “offesa a pubblico ufficiale”.

- In data 30 luglio 2022 una pattuglia di questo Reparto interveniva presso un Centro Commerciale del Territorio, coadiuvando il personale di sicurezza dello stesso nel fermo di un individuo di nazionalità cilena reo di furto ai danni di un negozio del Centro medesimo. La successiva attività di P.G., svolta dal personale del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria di questo Corpo della Gendarmeria, sempre con l’ausilio dei militari pattuglianti, permetteva, oltre al recupero della refurtiva, anche di procedere all’arresto ed alla successiva traduzione in carcere del malfattore a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente per materia.

- In data 30 luglio 2022 una pattuglia di questo Reparto interveniva presso un noto locale della Repubblica al fine di contenere un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso smodato di bevande alcoliche; nel proseguo dell’intervento la persona si rendeva responsabile, oltre ovviamente al reato di “manifesta ubriachezza”, di “violenza o minaccia contro l’autorità” e di “offesa a pubblico ufficiale”, misfatti per i quali veniva deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per materia. - In data 07 agosto 2022 veniva deferito in stato di libertà alla locale A.G. soggetto in stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche il quale si rendeva responsabile dei seguenti misfatti: “manifesta ubriachezza”; “violenza o minaccia contro l’autorità”, “offesa a pubblico ufficiale”.

- In data 10 agosto 2022, durante lo svolgimento di un posto di controllo stradale, una pattuglia afferente a questo Reparto procedeva al fermo di un’autovettura condotta da soggetto che palesava elementi obiettivi di un presunto abuso di bevande alcoliche, ragion per cui lo stesso veniva sottoposto alla prova con l’etiltest il cui risultato confermava la guida in stato di alterazione psicofisica conseguente all'uso di bevande alcoliche, reato per il quale la persona veniva deferita alla locale A.G. e patente di guida trattenuta e trasmessa all’URAT per i necessari provvedimenti di competenza.

- In data 15 agosto 2022 a seguito di un intervento per lite presso una privata abitazione, una pattuglia afferente a questo Reparto, nel proseguo dell’attività, con la collaborazione del reo, procedeva a porre sotto sequestro circa 14 grammi di sostanza stupefacente (complessivamente 1 spinello, marjuana, hashish, cocaina); la persona di sesso femminile veniva deferita alla locale A.G. per il reato specifico in materia.

Cs - Gendarmeria

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: