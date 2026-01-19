Resoconto delle attività del 2025 del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino

Di seguito, i dati illustrativi del costante e qualificato impegno profuso nel 2025 dalla Gendarmeria, indicativi della particolare e costante attenzione che il Corpo ha riservato al presidio del territorio rafforzando in modo mirato i dispositivi di controllo attraverso servizi pianificati e calibrati sulle specifiche esigenze operative, senza tuttavia trascurare gli ulteriori ambiti connessi alla tutela della legalità e dell’ordine pubblico, alla sicurezza generale e alle competenze amministrative di settore.

Le attività di prevenzione e controllo del territorio si sono concretizzate in 2.507 pattuglie (2.498 nel 2024) e 2.526 posti di controllo (2.433 nel 2024), procedendo alla verifica di 11.637 veicoli (10.929 nel 2024) e all’identificazione di 20.326 persone (18.458 nel 2024). Non sono state commesse rapine (come nel 2024) ed ammonta a 105 (116 nel 2024) il numero complessivo dei furti denunciati alla Gendarmeria dei quali 46 consumati in abitazioni (33 nel 2024), 25 in attività commerciali/industriali/artigianali (45 nel 2024) e 24 su veicoli (26 nel 2024). Sono altresì diminuite le denunce per danneggiamenti, 136 (158 nel 2024).

A seguito di attività investigative sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria 228 persone (240 nel 2024) ritenute responsabili, tra l’altro, di uso/detenzione/introduzione/spaccio di sostanze stupefacenti, furto, truffa o tentata truffa, associazione a delinquere, sostituzione di persona, estorsione, porto abusivo di armi, minacce, percosse, lesioni, atti persecutori, pornografia minorile, danneggiamento, abuso di autorità, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale, offese a Pubblico Ufficiale, attentato alla salute pubblica, contraffazione di impronte pubbliche e illeciti penali stradali. Di queste, 16 (17 nel 2024) sono state tratte in arresto: 4 per furto, 6 in ambito di sostanze stupefacenti, 1 per ricettazione di un veicolo rubato, 1 per attentato alla salute pubblica mediante deterioramento dell’ambiente e maltrattamento e abbandono di animali, 2 per fabbricazione, messa in circolazione, sparo e porto abusivo di armi, bombe, ordigni e materiali infiammabili ed esplodenti e 2 su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

In tale contesto preme sottolineare le indagini del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria:

-volte a prevenire e contrastare i reati in tema di sostanze stupefacenti, che hanno portato a 6 misure precautelari in carcere, 50 denunce a piede libero, 40 esperimenti probatori eseguiti in collaborazione con il Servizio Sociale Adulti dell’I.S.S. in esecuzione penale ed al sequestro di significative quantità di cocaina, metanfetamina, hashish e piante di marijuana con il prezioso contributo delle unità cinofile delle Polizie Locali di Riccione e di Rimini;

- esperite congiuntamente al Corpo di Polizia Civile, che, attraverso articolati approfondimenti informativi, tecnici e di polizia scientifica in merito all’avvelenamento e all’uccisione di cani nel corso della primavera 2025 analogamente ad episodi già riscontrati anni addietro, hanno consentito di giungere all’identificazione e successivo arresto di un soggetto, poi rinviato a giudizio sulla base degli elementi probatori acquisiti.

A fronte di 76 richieste di assistenza (75 nel 2024) pervenute all’Ufficio Violenza di Genere e contro Minori, sono emersi 31 casi di interesse per l’Autorità Giudiziaria (25 nel 2024) e 27 segnalazioni al Servizio Salute Mentale (27 anche nel 2024) per fatti inerenti alla violenza contro le donne. Per quanto concerne i minori, 11 casi con profili di interesse per l’Autorità Giudiziaria (6 nel 2024) e 18 segnalazioni alla Tutela Minori (27 nel 2024).

Presso il Carcere nazionale, la cui direzione e sorveglianza ricadono sotto la giurisdizione di questo Corpo, sono state complessivamente associate 29 persone (27 nel 2024), delle quali 9 sammarinesi (6 nel 2024) e 20 straniere (21 nel 2024). Considerando complessivamente 204 giorni di detenzione (146 nel 2024), il personale del Corpo ha sostenuto 1.224 turni di servizio presso il carcere (903 nel 2024), avvalendosi come sempre anche dell’insostituibile ausilio dei militi dei Corpi Militari Volontari della Repubblica.

I militari del Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio hanno rilevato 22 sinistri stradali (22 anche nel 2024), di cui nessuno mortale e 1 con feriti (3 nel 2024). Denunciate a piede libero per guida in stato di alterazione psicofisica 26 persone (23 nel 2024) e ritirate 53 patenti di guida (55 nel 2024). Inoltre, sono state curate 152 notifiche (72 nel 2024) e 73 deleghe dell’Autorità Giudiziaria (59 nel 2024).

Oneroso anche l’impegno per assolvere ai compiti di ordine pubblico e sicurezza (incluse le scorte), legislativamente attribuiti in via prevalente alla Gendarmeria, che complessivamente ha coinvolto l’organico del Corpo con 2.011 turni di servizio e che ha consentito il regolare svolgimento di numerosi eventi istituzionali e sportivi nonché di spettacoli e manifestazioni pubbliche in genere.

L’Ufficio Stranieri ha curato il rilascio/rinnovo di 363 permessi di soggiorno ordinario (365 nel 2024), 236 permessi speciali (261 nel 2024), 27 permessi di soggiorno turistico (65 nel 2024), 761 permessi di soggiorno per motivi di lavoro (795 nel 2024), 34 permessi per motivi imprenditoriali (57 nel 2024), 11 concessioni/rinnovi di permesso di soggiorno provvisorio a profughi ucraini (106 nel 2024), 302 permessi per convivenza, parentale e per minori (359 nel 2024) e 138 carte di residenza (136 nel 2024). Inoltre, ha effettuato 448 controlli domiciliari (455 nel 2024) e 19.899 (18.634 nel 2024) verifiche tramite i canali internazionali di polizia, propedeutiche al rilascio dei titoli di soggiorno e per accertare la regolarità della permanenza degli stranieri in territorio, contestando 17 sanzioni amministrative (29 nel 2024) e 14 verbali di allontanamento (13 nel 2024).

L’Ufficio Armi ha trattato l’acquisto/cessione di 607 armi fra privati sammarinesi (746 nel 2024), la vendita da parte delle armerie di 300 armi (359 nel 2024) a residenti sammarinesi e 320 (164 nel 2023) a residenti forensi. Inoltre, sono state curate 98 (98 anche nel 2024) procedure di rilascio/rinnovo di licenze di porto d’armi ad uso sportivo e 327 (279 nel 2024) ad uso venatorio nonché concessi 269 nulla osta per la detenzione di armi (209 nel 2024) ed adottati 49 provvedimenti di ritiro di porto d’arma/licenza da caccia (49 nel 2024) con conseguente ritiro di 180 armi (53 nel 2024), di cui 160 destinate alla demolizione.

Il Reparto Comando ha rilasciato 454 attestazioni di residenza effettiva (326 nel 2024), 730 certificati di buona condotta (692 nel 2024) di cui 91 per il Consiglio dei XII (94 nel 2024). Il Reparto Comando ha emesso, inoltre, 339 attestazioni di soggiorno e residenza in Repubblica (216 nel 2024) e 170 pareri per istanze di naturalizzazione (137 nel 2024), trattato 849 richieste in materia di eventi e manifestazioni gratuite o a pagamento (858 nel 2024), 2.121 notifiche di atti giudiziari ed amministrativi sia all’interno del territorio che in Italia (1.305 nel 2024). L’attività del Reparto ha contato, inoltre, 1.412 (1.165 nel 2024) richieste di accertamenti anagrafici su istanza dell’Ufficio di Stato Civile, dell’Ufficio Prestazioni Economiche dell’ISS, dell’Ufficio Diritto allo Studio e della Direzione scuole elementari, oltre a 20 richieste di informazioni da parte delle Prefetture italiane (45 nel 2024) ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo n.159/2011 (c.d. “certificazione antimafia”) e 9 richieste informazioni per istanze di riabilitazione (19 nel 2024).

È altresì importante menzionare la costante opera di monitoraggio proattivo della realtà territoriale svolta dai Reparti con il supporto delle Brigate ed in sinergia con l’Ufficio Centrale Nazionale – INTERPOL/National Contact Point Europol, finalizzata alla prevenzione di fenomeni di devianza sociale e della minaccia terroristica che incombe sullo scenario internazionale.

È doveroso, infine, rimarcare la continua e proficua collaborazione tra il Corpo della Gendarmeria e le Forze di Polizia Italiane, in particolare della provincia di Rimini, imprescindibile per assicurare maggior efficienza alla prevenzione e contrasto dei reati, nel pieno rispetto delle legislazioni nazionali e degli Accordi bilaterali in materia di prevenzione e repressione della criminalità. Con l’occasione, come sempre, desidero rivolgere un sentito ringraziamento agli organi di stampa, per l’attenzione che rivolgono al nostro lavoro con rispetto e senso di responsabilità.

Comunicato stampa - Il Comandante del Corpo della Gendarmeria Gen. Maurizio Faraone

