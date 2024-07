Restyling Campo da Basket parco Ausa: la Giunta di Castello di Serravalle ringrazia per il lavoro svolto

Da qualche giorno una sorpresa ha colorato gli occhi dei fruitori del campo da basket nel Parco Ausa. Grazie al prezioso impegno della cooperativa il Macello il campo da basket ha iniziato a brillare di luce propria. Già da qualche anno infatti si sta cercando di sensibilizzare sull’importanza degli spazi di aggregazione (specialmente quelli sportivi ad accesso libero) e dopo il successo del torneo “Three Kings Classic” che si è svolto l’anno scorso, nelle ultime settimane, la cooperativa il Macello e i suoi amici si sono rimboccati le maniche e hanno lavorato sodo per regalare a tutta la popolazione un restyling strabiliante della zona basket. La Giunta di Castello di Serravalle, per questo motivo ringrazia pubblicamente i fautori di questo importante gesto di sussidiarietà: Nicola Zanotti, Davide Chiaruzzi, Lorenzo Ercolani, Francesco Giardi, Giacomo Ceccoli, Filippo Lonfernini, Laura Zanotti, Viola Ceccoli, Annalisa Pazzini, Klemen Lisec, Lisa Conti, Lorenzo Smerilli, Maira Michelotti, Marco Grassi e David Resnik. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare il Colorificio Sammarinese che ha contribuito alla riuscita dell’iniziativa, regalando i materiali. Ora non ci rimane che vedere il campetto da basket animato da tanti cestisti. Vi informiamo che il torneo "Three Kings Classic" si terrà il prossimo 13 luglio e che tutti i giovani over 18 sono invitati a giocare. Sarà anche l'occasione per continuare a pensare ad una collaborazione sempre maggiore per amministrare il nostro territorio.

C.s. Giunta di Castello di Serravalle per il tramite del Capitano Roberto Ercolani

